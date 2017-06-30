Japonya, Çin'den Önce Ay'a Astronot Götürmek İstiyor!

Japonya, Çin'in son zamanlarda artırdığı uzay araştırmalarının ardından uzay araştırmalarını hızlandırmaya başladı. Ülke 2030'a kadar Ay'a insan gönderecek.

Japon Uzay Araştırma Ajansı(JAXA), yaptığı açıklamayla Ay’a gitmeyi hedeflediğini belirtti. NASA’nın öncülüğünde gerçekleşen Ay’a kurulacak bir uzay istasyonuyla uzay yolculuklarını kolay bir konuma getirecek projeye destek vermek istediğini belirten JAXA, sonrasında Ay’a astronot yollamak istediğini belirtti.

NASA’nın Ay’a kurulacak istasyon projesinin 2025 yılında başlaması bekleniyor. Mars’a yapılacak yolculukta önemli bir yer edinmesi beklenen Ay’a kurulacak uzay istasyonu inşasına birçok ülke destek veriyor. Japonya’da çok uluslu görevde tam destek vereceğini ve tüm Japon teknolojisini paylaşacaklarını belirtti.

Sonrasında Ay’a en az 1 astronot göndererek kendi araştırmalarını yapmak isteyen Japonya’nın bu açıklamalarının ardında en büyük rakipleri Çin’in de etkisi olduğu düşünülüyor. Çin, geçen Kasım ayında Shenzhou-11 isimli insanlı uzay aracını uzaya göndermiş ve birkaç yıl içinde Mars’a uzay aracı göndermeyi planladığını açıklamıştı.

2030 yılı civarında Ay’a Japon astronot indirmeyi planlayan JAXA, bu konuda Çin’den önce davranmak istiyor. Çin’in aynı şeyi yapmaya yönelik planları 2036 yılına denk geliyor. Japonya uzay araştırmalarında yalnızca Çin değil, Hindistan da geride kalmış durumda. Hindistan 2016 yılında ilk kez tekrar kullanılabilir uzay mekiğini başarılı bir şekilde test etti ve tek bir roketle 104 uydu göndermeyi başararak kırılması zor bir rekor kırdı.

Sizce ülkemiz ne zaman uzaya çıkacak?