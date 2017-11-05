Japonya'da Bir Yapay Zeka Vatandaş Oldu!

Japonya'da Microsoft'un katılımcılığıyla geliştirilen bir yapay zeka yazılımı, bir şehrin resmi vatandaşı oldu!

Microsoft'un geliştiricileri arasında bulunduğu yapay zeka konuşma botu Shibuya Mirai, Japonya'nın yüksek gelirlilerin oturduğu bölge olan Shibuya'dan vatandaşlık aldı. Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan yapay zeka robotundan sonra gün geçtikçe bilim kurgu filmlerine benzer bir dünyaya adım adım gittiğimizi görüyor gibiyiz.

Temel olarak Asya bölgesinde oldukça yaygın bir mesajlaşma uygulaması olan(bir dönem bizde de reklamları çıkan) LINE adlı uygulama içerisinden mesajlaşabileceğini bu yapay zeka botu, 7 yaşında bir erkek çocuğu olarak bilinçlendirilmiş durumda. Bu "yapay zeka çocuk" ise geçtiğimiz gün Shibuya bölgesinin belediye başkanı ve Microsoft'un yapay zekayı yazan ekibiyle beraber yapılan bir basın toplantısıyla birlikte vatandaş ilan edildi.

Bir kimlik belgesine de sahip olan "Shibuya Mirai", bir belediyelikten vatandaş belgesi alan ilk yapay zeka oldu. Basın açıklamasında yetkililer, Mirai’nin fotoğraf çekmeye ve insanları gözlemleyip onlarla konuşmaya ‘bayıldığı’ söyledi. "Lütfen istediğiniz konu hakkında Shibuya Mirai ile konuşmaktan çekinmeyin."diyerek bitirilen açıklamadan itibaren her ne kadar eğlence amaçlı bir yapay zeka olsa da Mirai'nin vatandaşlığı özellikle de otoritelerce oldukça tartışılır hale geldi.

Yapay zekalar bir yandan bir çok alanda kolaylık sağlamasıyla birlikte, oldukça faydalı olsa da, bu gibi durumlar Musk'ın ve Hawking'in uyarılarını hatırlatmıyor değil. Yine de şimdilik hala bebek adımlarında olduğumuz için, aslında bu tip hamleler yönetimlerin siyasi malzemesinden öte değil. Siz ne düşünüyorsunuz? Yapay zekaların artık aramızda vatandaş olarak yaşadığı bir geleceğe mi gidiyoruz? Bizim ülkemizin sizce yapay zeka vatandaşı olacak mı?