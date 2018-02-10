Japonya'da Kripto Para Yatırımcılarına Yüksek Vergiler Yolda!

Son dönemlerde, Bitcoin ticaretinin Japon Yeni üzerinden gerçekleştirilmesiyle birlikte, Japonya Hükümeti yetkilileri, kripto para yatırımcılarına yönelik vergilendirme çalışmalarını hızlandırdı.

Kripto paraların yasallaştırılması, takip edilmesi ve vergilendirilmesi ülkemizde ve bir çok yabancı ülkede de konuşulan bir durum. Ancak özellikle de son dönemlerde kripto para ticareti ve özellikle Bitcoin ticareti bir çok ülkede getirilen sınırlamalar yüzünden Japon Yeni üzerinden yapılıyor. Bu yüzden Japonya Ulusal Vergi Dairesi, gerekli çalışmaları hızlandırma kararı alarak, ilk kararları da vermeye başladı.

Açıklanana göre Japonya'da artık kripto para yatırımcılarından, varlıklarına göre %15 ila %55 arasında vergi alınacak. Ayrıca hazırlanan yeni mevzuata göre kripto para ticareti ile kazanç elde eden Japon yatırımcılar 16 Şubat ile 15 Mart arasında vergi beyanında bulunurken kripto para ticareti ile elde ettikleri kazancı da yetkililere bildirmek zorunda. Vergilendirme de bu bildirilen kazançlara göre yapılacak.

Bununla birlikte Bloomberg'ün haberine göre yeni vergi düzenlemesinin sıkı bir şekilde uygulanması için Japon Ulusal Vergi Dairesi kripto para yatırımcılarının veri tabanını oluştururken Tokyo ve Osoka şehirlerinde, kripto para ticaretinin takip edilmesi için ekipler yerleştirmeye de başlamış durumda. Öte yandan yeni düzenlemenin kripto para yatırımcıları tarafından kabul edilmeyeceği ve yatırımcıların Singapur gibi henüz kripto para ticaretinden vergi almayan ülkelere kayabileceği de düşünülüyor.

Yine de Japonya'nın aldığı vergiler çok yüksek gibi gözükse de, ülke yetkililerinin kripto para yatırımcılığını düzene sokma isteği oldukça anlaşılabilir. Özellikle de Bitcoin için son dönemlerde değişken olan ve yüksek artış ve inişler gerçekleştiren bir kripto para birimi olduğu düşünülürse, bu tip bir vergilendirme uygun gibi gözüküyor. Ki %55'lik vergilendirme yıllık 40 Milyon Yen(1.405.320 TL) ve üstü kazananlar için gerçekleştirilecek. Siz ne düşünüyorsunuz?