Japonya'da Tarihin En Büyük Kripto Para Hırsızlığı Yaşandı

Japonya merkezli kripto para borsalarından Coincheck'in piyasa değeri 46,3 milyar Yen olan (425 milyon dolar) 'NEM' adlı kripto para birimine ait şifrelenmiş kodları bir siber saldırıda çalındı. Coincheck yaptığı açıklamada bu paranın geri verileceğini söyledi.

Borsadan çalınan NEM'lerin 58 milyar Yen'lik mevcut rezervin %90'ına tekabül ettiği belirtildi. Coincheck, iki gün önce yaşanan hırsızlıktan sonra bugün yaptığı açıklamada 260 bin NEM sahibine geri ödeme yapılacağını duyurdu. Şirket geri ödemeler için zamanlama ve idari işler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Japon borsasındaki yaşanan bu hırsızlık kripto para alanında uluslararası güvenlikle ilgili endişeleri tekrar akıllara getirdi. Bu arada Coincheck, Bitcoin hariç tüm kripto para birimlerine ait işlemleri dondurduğunu açıkladı.

Konuyla ilgili olarak doğrudan bilgiye sahip olan iki kaynak, Japonya Finansal Hizmetler Ajansı'nın (FSA) ülkede faaliyet gösteren 30 sanal döviz ticareti kuruluşuna siber saldırılara yönelik uyarıda bulunmak için bilgilendirmede bulunduğunu söylediler. Öte yandan Coincheck için idari cezanın da beklendiği belirtildi.

Japonya, kripto para değişimi yapan organizasyonların Nisan 2017 tarihine kadar hükümete bildirimde bulunmaları gerektiğini söylemişti. Coincheck gibi önceden mevcut organizasyonların, yaptıkları başvurulara onay beklerken hizmet yapmalarına izin verilmişti. Coincheck'den geçtiğimiz Cuma günü yapılan açıklamada varlıklarının, çevrimdışı olarak güvenli bir şekilde saklandığı "soğuk cüzdan"da değil, çevrimiçi borsanın bir parçası olan "sıcak cüzdan"da tutulduğu belirtildi. Şirket Başkanı Koichiro Wada, neden böyle bir yola gidildiğinin sorulması üzerine teknik zorlukları ve personel yetersizliğini gerekçe gösterdi.

Bu Japonya'da yaşanan ilk kripto para krizi değil. 2014 yılında bitcoin ticaretinin %80'ini yöneten Mt-Gox adlı kripto para borsası yarım milyar değerindeki Bitcoin'i kaybetmiş ve iflas başvurusunda bulunmuştu.