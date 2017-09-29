Japonya'daki Deprem, Dünyanın En Uzun Deniz Göçüne Sebep Oldu!

2011'de Japonya'da meydana gelen 9 şiddetindeki deprem, dünyanın en uzun deniz göçünün gerçekleşmesine neden oldu.

Japonya'da 11 Mart 2011 yılında meydana gelen 9 şiddetindeki deprem sonrasında oluşan tsunami nedeniyle, 289 farklı deniz canlısı Pasifik Okyanusu'ndan ABD'nin batı kıyılarına doğru göç etti.

Guardian gazetesinde yer alan haberde uzmanlar, yaklaşık 1 milyon deniz canlısının tsunami enkazıyla 7.725 kilometre yolculuk yapmasını, bu zamanda kadar resmi olarak kaydedilmiş en uzun ''deniz göçü'' olarak belirtti.

Oregon Eyalet Üniversitesi'nde görevli John Chapman, ''Bu olay deniz biyolojisinde, belki de tarihte meydana gelen en büyük planlanmış doğal deneylerden biri oldu'' şeklinde açıklamalarda bulundu.

Fukişima, Iwate ve Miyagi bölgelerinden 5 milyon ton enkazın çıkmasına neden olan bu tsunamide, enkazın yüzde 70'i hızla okyanus tabanına çöktü ancak çoğu plasikten yapılan duba, rıhtım, tekne ve kaldırma kuvveti olan diğer nesneler denize doğru sürüklendi.

Yürütülen çalışmalarda, Japonya'ya özgü 289 deniz canlısı türünün, British Columbia, California, Washington, Oregon, Alaska ve Hawaii sahillerine kadar göç ettiği bilgisi de kamuoyuna servis edildi.

Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük ''deniz göçü'' olayında uzmanlar, sürüklenen canlılardan üçte ikisinin ABD'nin batı sahillerinde hiç görülmediğini ifade ettiler. Sürüklenen bu türlerin herhangi birinin batı sahillerinde kolonileştiğini ve bölgedeki deniz canlılarının hayatına tehdit oluşturduklarını söylemek için çok erken olduğu belirtildi. Ayrıca çalışmaya katılan uzmanlar, plastiklerin kullanılmasının doğal yaşam üzerindeki zararlı etkilerini de tekrardan bizlere hatırlattılar.

Deniz biyoloğu Greg Ruiz ise, ''Bu organizmaların çoğunun denizde uzun süre hayatta kalabileceğini düşünemezdim. Ancak birçok açıdan geçmişte olmayan çok daha fazla imkana sahiptiler. Artık plastikler tsunami veya fırtına gibi doğal olaylarla birleşerek böyle geniş çaplı fırsatları yaratabilirler'' açıklamasında bulundu.