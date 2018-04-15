Google aracı, dünyanın dört bir yanındaki yolculuğunda gerçekten tuhaf sahneler çekmeyi başarıyor.

Google Street View, insanlara dünyayı evlerinin rahatlığında keşfetmelerini sağlayan kullanışlı ve eğlenceli bir uygulama. Google View aracı kamerası, şaşırtıcı derecede izole ve olağanüstü yerlerde zaman zaman kendini bulmuş. Bu da Google'ın bir köpeğin onları yol boyu takip ettiği hallerini çekmelerini sağlamış.

Neden küçük köpekler araçları kovalar ve neyi başarmayı umarlar? Büyük bir arabayı yakalamadan parçalara ayırmayı mı planlıyorlar? Bu yazımızda bunun cevabını vermeyeceğiz. Onun yerine Google Street View aracının kameralarına yakalanan bir köpeğin an ve an görüntülerini sizlerle paylaşacağız.

Kagoshima'nın Kumage bölgesinde, aniden Google Street View'da popüler bir arama konusu haline gelen cesur bir yavru köpek, Japonya'da aniden fenomen oldu.

Meraklı Köpek Aracı Keşfediyor

Minik Köpek Aracı Kovalamaya Başladı

Google Street, Köpeciğin Birçok Yüz İfadesini Anlık Olarak Kaydetti

Yavrumuzun Elde Etmeyi İstediği Şey Asla Gerçeklemiyor

Ve Kimse Araba Çekimi Bitirdiğinde Köpeğe Ne Olduğunu Bilmiyor

Siz de Japonya sokaklarında, bu sevimli yavru köpekle buraya tıklayarak seyahat edebilirsiniz. Peki, bu sevimli köpeğin yol boyu aracı takip etme sebebi sizce ne olabilir. Bu durumun bir viral olma ihtimali var mı? Lütfen fikirlerinizi bizlerle yorumlar aracılığıyla paylaşınız.