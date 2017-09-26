Japonya Dijital Para Birimi Oluşturuyor!

Japonya, 2020 yılında Tokyo'da gerçekleşecek olan olimpiyatlardan önce birçok yerli yenilik yaratmak istiyor. Oldukça popüler olan dijital para birimlerine Japonya'dan da bir yenisi eklenecek.

Dijital ödeme yöntemleri dünya üzerinde hızla yayılıyor. Japonya'da yapılan finansal işlemlerin yüzde yetmişi nakit olarak gerçekleşiyor. Böylesine yüksek bir oran oldukça maliyet arz ediyor. Maliyeti en aza indirmek isteyen yetkililer, gerekli onayları alarak ulusal, dijital para birimi oluşturmak için kolları sıvadı. Teknolojik gelişmelerde önde gelen ülkeler arasında yer alan Japonya yine şaşırtmadı diyebiliriz.

Yeni oluşacak olan para birimine verilecek ismin, "J Coin" olması bekleniliyor. Japonya Hükümeti'nin desteği ile en kısa sürede kullanıma sürülmesi beklenen J Coin, birçok sanal ödeme yönteminin sonunu getirebilir. Kredi kartları ve banka kartlarının aldığı komisyonları göz önünde bulunduran yetkililer yeni yöntemin çok daha mantıklı olduğunu belirtti.

Sanal para birimlerinin varlığı hala tartışmalı varlığını sürdürse de bir çok ülke bu konuda yatırım yapıyor gibi gözüküyor. Bu da artık bu tarz bir yöntemin bizim ülkemizde de yaygın kullanıma açılması gerekebileceğini gösteriyor. Japonya'da yaşanan bu gelişmeler umarız ülkemizdeki ödeme yöntemlerine ışık tutabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Ülkemizde de bu tarz bir dijital para birimine ihtiyaç var mı?