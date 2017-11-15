Japonya'da çeşitli nedenlerle terkedilmiş olan bazı bölgeler yaşadığı dönüşümle adeta kıyamet sonrası dünyanın fotoğrafını sunuyor.

Japonca'da "Kalıntılar" anlamına gelen "Haikyo" diye bir terim vardır. Bu terim, eskiden kullanılan ancak halihazırda terkedilmiş durumda olan mekanları keşfetme anlamına da gelmektedir. Shane Thoms adlı bir fotoğrafçı da bu bağlamdaki yerleri gün yüzüne çıkarmayı sevdiğinden "haikyoist" olarak biliniyor.

Thoms, son olarak Japonya'nın terkedilmiş bölgelerine yelken açtı ve yabani otların kapladığı eskinin modern Japon mimarisini fotoğrafladı. Bilindiği gibi Japonya'da, ABD tarafından II. Dünya Savaşı'nda atom bombası atılan Hiroşima gibi birçok terkedilmiş bölge bulunuyor. Bunlardan bazısı biraz önce de belirttiğimiz gibi savaş sebebiyle bazıları ise yaşlanan nüfus sebebiyle ya da miadını doldurduğu için kapatılan bölgeler.

Thoms, Japonya'da fotoğrafladığı terkedilmiş bölgeleri kendisi gibi haikyoistlerle paylaşmak için bir kitap yazdı. Kitap'ta Japonya'nın ürkütücü olduğu kadar mistik terkedilmiş bölgeleri büyük bir ustalıkla anlatılıyor. Ayrıca belki de bir anlamda zamanda yolculuk yapılmasına olanak sağlıyor.

Bu arada Japonya'nın terkedilmiş bölgelerini fotoğraflayan tek sanatçı Thoms değil. Fransız fotoğrafçı Romain Veillon da ülkedeki birçok Haikyo'yu gezerek denklanşörüne bastı. Sanatçının çektiği bazı fotoğraflar da şöyle:

Veillon tarafından çekilen fotoğraflar 1961 yılında açılan ve uzun zaman hizmet verdikten sonra 2006 yılında kapatılan Nara Dreamland'da kaydedildi.

Bu tip bölgeler terkedilmiş olsalar da bulunduğu ülkeler açısından son zamanlarda bir nevi turistik yerler olarak kodlanıyor.