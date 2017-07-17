UUİ'deki Drone'dan İlk Görüntüler Geldi

Japonya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiği robot drone Int-Ball'dan ilk görüntüler geldi.

Japonya'nın uzay ajası, Uluslararası Uzay İstasyonu'na(UUİ) gönderdiği, dünyadan kontrol edilebilen robot drone'undan gelen fotoğrafları ve videoları ilk kez paylaştı. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırmaları Ajansı (JAXA), Dahili Top Kamera'nın(Int-Ball) uçuş kontrolcülerinden ve araştırmacılarından gerçek zamanlı olarak bilgi alabileceklerini ve onlara geridönüş yapılabileceğini söyledi.

Tamamen 3D yazıcılar ile üretilen Int-Ball'da mevcut drone teknolojisi kullanılıyor. Pixar'dan çıkmış, parlak mavi gözlü bir top gibi görünen drone, JAXA tarafından dünyadan kontrol edilebiliyor.

JAXA, drone'un otonom uçuşu sırasında herhangi bir yere uçurularak her açıdan görüntü alınabileceğini belirtiyor. The Japan Times'a göre robot drone 1 kg ağırlığında, 15 cm çapında ve toplam 12 adet pervaneye sahip.

Int-Ball, uçuş kontrolcülerinin ve araştırmacıların çalışmalarını en verimli hale getirmek için mürettebat ile aynı görüş açısından görüntü sağlayarak UUİ ekibinin kontrol edilmesini sağlıyor. Drone, manuel olarak yapılması gereken birçok işi ve veri transferini otomatik olarak yaparak, Japon astronotların yaptıkları iş miktarını %10 azalttı.

JAXA, gelecekte Int-Ball'ın dahili problemlerini dünyadan kontrol ederek çözebileceklerini söylüyor. Bunu nasıl başarabileceğinin cevabını ise henüz kimse bilmiyor.