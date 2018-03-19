Japonya’nın Cray XC50 sistemine sahip süper bilgisayarı nükleer füzyon araştırmaları için kullanacak.

Öncelikle nükleer füzyon araştırmalarından bahsedecek olursak, iki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek kendilerinden daha ağır elementler oluşturma işlemidir. Bu işlemler sonucu oluşturabilecek en ağır element demirdir. Reaksiyona giren elementlerin atom numaraları 1 ise ortaya çok büyük miktarda enerji çıkar.

Bu araştırmalar enerji sorununa kaynak olacağı gibi, 2. Dünya Savaşı’nda kullanılan hidrojen bombalarının çok daha gelişmişinin yapılmasını sağlayabilir. Kısaca Güneş’te her an doğal olarak gerçekleşmekte olan füzyon tepkimeleri sayesinde enerji sorununu ortadan kaldıracağımız gibi Dünya’nın sonunu da getirebiliriz.

Japonya ürettiği süper bilgisayar ile nükleer füzyon araştırmalarını da, derinleştirmeyi amaçlıyor. Yerel nükleer füzyon bilimi deneyleri ve ABD’nin başkanlığını yaptığı çok uluslu füzyon projesi ITER’e destek verecek süper bilgisayar, Japonya’nın nükleer araştırma merkezlerinden biri olan Rokkasho Fusion Enstitüsüne kurulacak. Japonya ve diğer ülkelerden binlerce araştırmacı, oluşturulan sistemi plazma fiziği ve füzyon enerjisi hesaplamaları için kullanabilecekler.

Henüz Japonya’nın yeni Cray XC50 sistemiyle inşa edilecek süper bilgisayarının adı ve işlem kapasitesi belli değil. Ancak Kasım ayı sıralamasına göre İsviçre, şimdilik Cray XC50 sisteminde çalışan dünyanın üçüncü en güçlü süper bilgisayarına sahip. Geçtiğimiz yıl ABD, süper bilgisayar yarışına da büyük miktarda yatırım yaptı. Cray, AMD, Intel, Nvidia ve finans şirketleri toplamda 258 milyon dolar harcayarak, saniyede milyar milyarlık bir hesaplama kapasitesine sahip olan süper bilgisayar inşa etti.