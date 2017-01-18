Japonya, 'Turistler Altına Yapmasın' Diye Tuvaletlerdeki Açıklama Sembollerini Standartlaştırdı

Japonya, turistler için büyük bir problem haline gelen, umumi tuvaletlerde bulunan aletlerin kullanımı ilgili soruna el attı.

Tesisat ürünleri üreten Toto, Panasonic ve Toshiba gibi firmaların oluşturduğu bir konsorsiyum olan Japon Umumi Tuvalet Ekipmanı Endüstrisi Birliği, tuvaletlerdeki kafa karıştırıcı kontrol panellerinde kullanılan açıklama sembollerini standart hale getirmek için anlaştı. Taharet musluğu ve hava ile kurutma makinesi gibi genelde Batı ülkelerindeki tuvaletlerde bulunmayan aletleri kullanmaya yarayan kontrolleri, turistlerin genelde anlamaması nedeniyle bu karar verildi.

Tuvalet üreticileri, 8 yeni açıklama sembolünü sistemin uluslararası bir standart haline gelmesi amacıyla bu yıldan itibaren üretecekleri ürünlere uygulayacaklar. Yukarıdaki fotoğrafta yer alan simgeler, (soldan sağa) kapağı kaldır, oturma yerini kaldır, büyük sifon, küçük sifon, popo spreyi, taharet musluğu, kurutma ve durduma anlamına geliyor.

Bu, Tokyo’da gerçekleştirilecek olan 2020 Olimpiyat Oyunları’na yönelik olarak atılan bir adım. Japonlar, turistleri ülkelerinde daha iyi ağırlayabilmek için oyunlar öncesinde bu tarz çalışmalar yapıyor.