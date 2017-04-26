Kuzey Kore her ne kadar ABD'yi hedef alsa da kendisine yakın ABD müttefikleri için ciddi tehdit oluşturuyor. Japonya ilk defa bu kadar kesin bir dille halkına felaket uyarısı yaptı.

Kuzey Kore ABD'ye kadar ulaşabilen füzelerden bahsediyor olabilir, ancak Kim Jong Un'un rejiminde hemen diplerindeki Japonya'ya ulaşabilecek çok sayıda füze bulunuyor. Japon hükümeti, vatandaşlarını bir füzenin fırlatılması durumunda 10 dakika ya da daha az bir vakitlerinin kalacağı yönünde uyardı.

Japonya Başbakanlığı, Kuzey Kore’nin balistik bir füzeyi Japonya'ya doğru ateşlemesi durumunda kendilerini nasıl koruyacaklarına ve nasıl yanıt vereceklerine dair bir takım yönerge yayımladı.

Kuzey Kore'nin 6 Mart'ta başlattığı dört füze testinden üçü, Japonya'nın Kore’ye yakın olan yarımadasına, yani Japonya’nın deniz sahasına yakın bir bölgeye kadar ulaştı. Japonya, durumu kendi sınırları içerisinde bulunan ABD’nin askeri üslerini hedef almak için bir test şeklinde açıklamıştı.

Kuzey Kore neredeyse yirmi yıl önce Japonya'nın her yerine ulaştığını göstermişti: 1998'de Kuzey Kore, Taopodong-1 füzesi ile -görünüşte bir uydu fırlatmak için gerçekleştirilen bir projeydi- Japonya’nın Pasifik’teki deniz sahasına ateş etmişti.

Yönergelerde hükümet, bir füzenin Japonya'ya kaç dakika sürede ulaşacağı sorusunu cevaplıyor: "Kuzey Kore'den bir füze fırlatıldığında, Japonya'ya ulaşması uzun sürmeyecek. Örneğin geçen 7 Şubat 2016’da Okinawa kentimizin üzerinden geçen test füzesinin ulaşması 10 dakika sürmüştü”.

Merkezi hükümet ayrıca, Kuzey Kore'den gelen bir füze bölgeye çarptığında yerel yönetimlere ne yapmaları gerektiğini öğretmek için toplantılar düzenliyor. Ayrıca, Japonya Denizi'ne uzanan Yamagata eyaletinde, bir tahliye tatbikatını mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirmek için planlar sürdürülüyor. Akita eyaletinin kuzeyinde bulunan Felaket Yönetim Departmanı'na bu ay 24 saat uyanık olmalarını gerektiği söyleniyor.

Japonya hükümetinin halkına yaptığı kritik uyarının tamamı ise şu şekilde:

Yerel yönetimler, uyarıları açık hava hoparlör sistemleri, kablolu TV'de acil yayın kanalları, FM radyo yayınları ve cep telefonu uyarıları yoluyla aktaracaklardır. Bir uyarı geldiğinde dışarıdaysanız, hükümetin tavsiyesi; mümkün olduğunca çabuk gidebileceğiniz en güçlü beton binaya sakince ilerlemek ya da mümkünse yeraltına gitmektir. Evlerindeki ailelerin yere çökmeleri ve cam pencerelerden uzak durmaları önerilir.

Kuzey Kore gerçekten bir çılgınlık yapıp Japonya’ya füze ateşleyebilir. Bu uyarıya kadar biraz uçuk bir varsayım olan durumun ciddiyeti Japon hükümeti tarafından oldukça detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Kuzey Kore'den Japonya'ya bomba atılırsa neler olur bilmiyoruz, fakat ABD'ye atıldığı taktirde neler olabileceğiyle ilgili bir video hazırlamıştık. Dilerseniz o videoya şuradan ulaşabilirsiniz.