Japonya'ya atılan ilk atom bombasının parçalarını taşıyan USS Indianapolis kruvazör gemisi, geri dönüş yolunda Japon denizaltıları tarafından patlatılmış ve binlerce insanı okyanusun derinliklerinde başı boş bırakmıştı. Bu gemi, sonunda deniz yüzeyinin 5.500 metre altında bulundu.

İkinci Dünya Savaşı gerek Batı gerekse de Doğu cephesinde çok kanlı geçti. Bu süreçte milyonlarca asker ve sivil halk hayatını kaybederken, tarihe adını kanla kazımış atom bombaları da ilk ve son kez bu savaşta “silah” olarak kullanıldı.

Amerika’nın Japonya’yla mücadelesinde, savaşın artık bitmesi için atılan Hiroşima ve Nagasaki isimli iki atom bombasında binlerce insan hayatını kaybetti.

72 yıl önce gerçekleşen bu olayda, atom bombalarını Amerika üssüne taşıyan kruvazör USS Indianapolis gemisi, uranyum gibi çok önemli parçaları taşıdıktan sonra dönüş yolunda vurulmuş ve 1196 denizci açık denizde mahsur kalmıştı.

Bir katliam silahını taşıyan gemi veya bir savaşı sonlandıran gemi olarak adlandırabileceğimiz USS Indianapolis, Microsoft’un kurucu ortaklarından Paul G. Allen liderliğinde yapılan araştırmalarda, 5.500 metre derinlikte Kuzey Pasifik Okyanusu'nda bulundu.

Savaşta kullanılan Little Boy için uranyum ve diğer bileşenleri sağlayan USS Indianapolis, ABD tarihinin en büyük gemi felaketlerinden birisi olarak görülüyordu. Yükünü teslim ettikten sonra Haziran 1945’te Japon denizaltısı I-58’den aldığı iki torpido ile yalnızca 12 dakika içerisinde batan gemi, gizli bir görevde olduğundan ve sınırlı olan iletişim ağının da bombardıman sırasında hasar görmesinin ardından gemideki kimseyle iletişime geçilememiş ve mürettebat, suda dört ila beş gün geçirmek zorunda kalmıştı. Bu süreçte gemi enkazından kurtulan 800 kişiden az yiyecek ve suyun yanında dehidrasyon, boğulma ve köpekbalığı saldırılarından dolayı 316 kişi kalmıştı. Günümüzde bu kurtulanlardan 22’si hala hayatta.

Gemi enkazına ulaşılarak ne yapılacak bilinmiyor, ancak 6.000 metre onaylı bir su altı araştırma ekibi yakında gemi enkazına doğru dalış yapacak. Dünya tarihini bu denli değiştiren bir gemi haliyle merak uyandırıyor. 2. Dünya Savaşı farklı sonuçlansaydı nasıl olurdu? Örneğin Indianapolis yükünü ulaştıramadan atom bombası ile birlikte batsaydı, ne gibi sonuçlar ortaya çıkardı? Sanırım bunları asla öğrenemeyeceğiz.