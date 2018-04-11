Aksiyon, bilim kurgu ve macera filmleri artık çok sayıda iyi örnekler sunmamaya başladılar. Hele ki işin içinde köpek balığı klişesi varsa, filmin afişine bakmanız yeterli oluyor. Ancak bu kez klişe biraz büyük ve bir megalodon köpek balığı. Karşısında ise Jason Statham var.

Hollywood’un abartmayı sevdiğini ve sırf bu yüzden artık baymaya başlayan konuları milyon dolarlara çevirdiğini görmüştük. O nedenle 10 Ağustos’ta vizyona girecek olan Statham’lı köpek balığı filmi The Meg’i konuşurken “üf bu da sıktı yani” moduna hiç girmeyeceğiz.

Warner Bros tarafından çekilen film, konusu her ne kadar klişe de olsa Jaws’ın diğer uyarlamalarına hiç benzemiyor. Steve Alten’in 1997 yılında yazdığı aynı isimli romana dayanan The Meg, antik çağlarda hüküm sürdüğü bilinen efsanevi deniz canlısı megaladonu konu alıyor.



The Mag filminin Çin afişi

Jason Statham adı ise insanların bu doyurucu aksiyon filmine gitme nedenleri olabilir. Zira kendisi 40 milyon dolarlık bütçeyle çekilen The Mechanic: Resurrection filminin 125 milyon dolar hasılat yapmasını sağlamıştı. Bu adamı kamera karşısına koysanız ve haka dansı yaptırsanız o işten gene para kazanabilirsiniz yani. Fakat bu sefer kendisi kötü adamlara karşı değil, dev bir köpek balığına karşı savaşacağından iş haka dansından daha ilginç bir hal alıyor.

Bu filmin yapılmasının bir diğer nedeni, aksiyon filmlerinde yüzünü görmeye çok alıştığımız Dwayne Johnson’ın San Andreas filmiyle yakaladığı beklenmedik başarı olmuştu. Kendisi tıpkı Jason Statham gibi iş yapmayacak senaryoları kotaran aktörlerden birisi oluyor.

Dev megaladonlu, Jason Statham’lı The Meg’in fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz: