Java 9, Nihayet Programcıların Hizmetine Sunuldu!

Uzun zamandır beklenen ve piyasaya sunulması geciken Java 9, nihayet programlama meraklılarının erişimine sunuldu.

Mart 2014’ten bu yana ilk büyük yükseltme olan Java SE Geliştirme Kiti 9, programlama meraklıları tarafından artık indirilebilir.

Gelin hep birlikte Java 9’un geliştiricilere sunduğu heyecan verici yeni özellikleri kısaca bir gözden geçirelim.

Proje Ayırıp-Birleştirme - Modül Sistemi

Project Jigsaw olarak geçen ayırıp birleştirme özelliği, Java kaynak kodunun modüler yapıda olmasını sağlıyor. Geliştiriciler kendi modüllerini oluşturup, koda ekleyebilecekler.

JShell

Java SE Geliştirme Kiti 9 ile JShell üzerinden Java kodunuzu konsolda çalıştırabilirsiniz. JShell, farklı yapıdaki Java kodlarını hiçbir sorun yaşamadan test edebilmenizi sağlar.

API Yönetim Değişiklikleri

Java 9’da gerçekleşen API yönetim iyileştirmeleri sayesinde, OS yönetimi daha iyi kontrol edilebilir ve yönetilebilir oldu.

Bölümlenmiş Kod Önbelleği

Java SE Geliştirme Kiti 9’deki Bölümlenmiş Kod Önbelleği sayesinde kod önbelliği farklı bölümlere ayrılabiliyor. Bu bölümlerden her biri, belirli bir türden sıralanmış kodlar içeriyor olabilir. Bu özelliğin ciddi bir performans artışı sağlaması bekleniyor.

Önceden Derleme

Bu özelliğin geliştirme aşamasında olan uygulamaların AOT derlemelerinin açılış hızını iyileştireceği düşünülüyor.

Yeni HTTP 2 İstemcisi

Java 9, yeni HTTP/2 ve WebSocket ile web sayfalarının yükleme süresini ve performansını iyileştirecek, kaynak kullanımını azaltacak.

Nashorn için Ayrıştırıcı API

Java SE Geliştirme Kiti 9, Nashorn için ayrıştırıcı API ile birlikte geldi. Amaç, JVM ile Java’da biraz daha yüksek performanslı JS çalışma süresi sağlamak. Bu API, daha iyi bir ‘Project Nashorn JS’ desteği sağlıyor.

Diğer Küçük Özellikler:

Çoklu JAR bırakma

API yönetim güncellemeleri

Çöp toplayıcı iyileştirmeleri

Daha iyi Javadoc

Özel arabirim metotları

Java 9’un tüm sürüm notlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.(İngilizce)

Java 9 Standard Edition’u indirmak için buraya tıklayabilirsiniz.