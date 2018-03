Java programlama dilini öğrenmek istiyorsanız, Android için gelen bu uygulamaya kesinlikle bir şans vermeniz gerekiyor.

Çağımızın en önemli mesleği yazılım oldu. Her şeyimiz olmaya başlayan bilgisayar ve akıllı telefonlarımız, bu yazılımlar sayesinde bize cezbedici görünüyor. Normalde dünyanın en güçlü işlemcisine sahip bir telefonu yazılım olmadan kullansak aynı tadı alabilir miydik? Alamazdık, çünkü yazılım olmayan donanım bir hiçtir. Yazılımın öneminin her geçen gün artması, bu sektörün de gelişmesini sağlıyor. Her geçen gün yeni insanlar yazılıma merak salıyorlar. Bu sayede gerek bilgisayar gerekse de mobil platformlarda daha çok uygulama görüyoruz.

Bugün sizlere dünyanın en ünlü yazılım dillerinden olan Java’yı öğrenmeniz için çok güzel bir ücretsiz kurs önereceğim. Windows, Android gibi işletim sistemlerinde uygulama yazımına destek veren Java konularını sizler de öğrenmek istiyorsanız, Android üzerinde yayınlanan JAVA KURS uygulaması ilginizi çekecektir.

JAVA SE konularını kaynak alan 6 üniteden oluşan JAVA KURS, bu dili öğrenmek isteyenler için tasarlanmıştır. Normalde insanların öğrenmekte zorluk çektiği programlama dilini sade, anlaşılabilir ve kullanıcı etkileşimli arayüzü sayesinde çok daha rahat öğreten uygulama, JAVA yazılımını öğrenmek isteyenler için muhteşem bir kaynak görevi görüyor. İzmirli firma Kuarksoft tarafından geliştirilen uygulama, Facebook sayfası üzerinden de sürekli yeni kampanya ve çeşitli duyurular paylaşıyor.

JAVA Kodunu Parça Parça Öğrenin

JAVA KURS'ta 350’den fazla açıklama ve yorum satırı ile kod parçalarının tüm analizlerini öğrenebilirsiniz. Burada asıl amaç, bir şeyi ezberlemekten ziyade o kodun ne işe yaradığını öğrenmektir. Bu sayede algoritma mantığınızı konuşturarak bu kodları çalıştırabilirsiniz.

Uygulayarak Öğrenin

Java Kurs uygulamasında 700’den fazla interaktif uygulama bulunuyor. Bu sayede, öğrendiğiniz şeyleri uygulayarak pekiştirebilir ve hafızanızın derinliklerine işleyebilirsiniz. Bu noktada öğrenmeniz için çoktan seçmeli sorular, boşluk doldurma gibi seçeneklerle kendinizi test edebilirsiniz.

JAVA KURS uygulaması, bu dili öğrenmek isteyen kullanıcılara pek çok kolaylık sağlıyor. Kişisel notlarınızı kaydedip istediğiniz zaman bu notlara ulaşmanızı sağlayan uygulama, tamamen Türkçe içeriklerle donatılmış durumda. Konu anlatımlarından kod açıklamalarına kadar Türkçe dilini kullanan JAVA KURS uygulaması, bu konuda bir kariyer yapmak isteyen insanların yanında bu işi merak edenler için de uygun bir kaynaktır. Eğer siz de JAVA KURS uygulamasını merak ettiyseniz, aşağıdaki butona tıklayarak Android üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.