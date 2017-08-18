JBL, yeni tanıtacağı Bluetooth hoparlörü Boombox ile müzik severleri oldukça sevindirecek.

JBL, devasa yeni Bluetooth hoparlörü Boombox’ı IFA 2017’de tanıtmaya hazırlanıyor. JBL’in şu ana kadar tanıttığı en büyük taşınabilir hoparlör olacak olan Boombox, 5.2 kilo ağırlığında ve 20,000 mAh bataryasıyla tek şarjda 24 saate kadar müzik keyfi sunuyor.

Suya karşı dayanıklı olan Boombox, üzerindeki iki adet USB girişi ile akıllı telefonlar için güç kaynağı olarak da kullanılabiliyor. Cihazın kampçılar ve piknik severler için ideal olduğunu söyleyebiliriz.

Açık hava ya da kapalı ortamda kullanılmak üzere iki farklı moda sahip olan Boombox, ayrıca Connect+ özelliği sayesinde diğer JBL hoparlörlerle de bağlantı kurulabiliyor.

Boombox’ın çıkış tarihi henüz belli değil, ancak sonbaharda piyasaya sunulması bekleniyor. Cihaz, İngiltere’de 515 dolara satışa çıkacak. Türkiye’de ne zaman satışa çıkar ya da fiyatı ne olur, henüz bir bilgi yok.