Ses sistemleri üreticisi JBL, gürültü önleme özellikli kulaklıklarını tanıtmak için birbirinden güzel illüstrasyonlar yayınladı.

ABD merkezli ses sistemleri üreticisi JBL, gürültü önleme özellikli kulaklıkları için birbirinden güzel illüstrasyonlar paylaştı. Twitter kullanıcısı Gökhan Yücel'in paylaştığı ilgi çekici içerikler, sosyal medyada merakla karşılandı. Farklı konseptlerde başarılı illüstrasyonlar hazırlayan JBL, kulaklıkları için önemli noktalara dokunmayı başarmış gözüküyor.

Futbol Kargaşası

Futbol, oynanırken ve izlenirken karmaşası bol olan bir spor dalıdır. Manchester United ve Manchester City'nin teknik direktörlerinin yer aldığı çalışmada ise bu noktaya dikkat çekilmek istenmiş.

Kadınların Bakım İşlemleri

Genellikle kadınlar kişisel bakım konusunda erkeklerden daha fazla zaman harcamaktadırlar. Çoğu zaman oldukça sesli bir şekilde gerçekleştirilen bu bakım işlemleri, JBL'in gürültü önleyici kulaklıkları ile sizin için sorun olmayacak.

Evcil Hayvanlarımız

Evcil hayvanlarımız bizim için oldukça önemlidir ve vazgeçilmez bir parçamızdır. Bazı zamanlarda oldukça sesli olan evcil hayvanlarımız, JBL sayesinde artık müzik keyfimizi bölemeyecek.

Bebekler ve Sesleri

Şüphesiz ki bebekler herkes tarafından sevilir, ancak bazı zamanlarda ortamdaki gürültü miktarını arttırabilirler. Bu çalışmada da bebeklerin çıkardığı seslerin artık sorun olmadığı anlatılmış.

Trump vs Kim Jong-Un

Dünya gündemi oldukça karışık ve liderler birbirlerine bağırmakta bir mani görmüyorlar. Bu çalışma ile siyasileri hedef alan JBL, bir zamanlar Donald Trump ve Kim Jong-Un arasında yaşanan tartışmayı ele almış.

Reklamcılık sektöründe sıkça kullanılmaya başlanan illüstrasyonlar, yeni bir iş dalı haline geldi. Siz de tasarım ve reklamcılık ile ilgili dikkat çeken paylaşımları olan Gökhan Yücel'i takip etmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.