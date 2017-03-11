Geçtiğimiz yıl Harman'ı satın alacağını duyuran Samsung, nihayet süreci tamamladı ve Harman şirketi Samsung bünyesine katıldı.

Geçtiğimiz yıl Samsung'un Harman Kardon markasıyla başarılı ses ürünlerine imza atan ve özellikle akıllı otomobiller konusunda önemli çalışmalar yürüten Harman şirketini satın alacağını duymuştuk ancak bir süredir satış süreciyle ilgili açıklama gelmiyordu. Konuyla ilgili açıklama yapan Samsung yetkilileri, satın alma sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte özellikle müzik tutkunlarının yakından tanıdığı AKG, JBL ve Harman Kardon gibi özellikle ses teknolojileri konusunda deneyimli markalarının çatı şirketi Harman, 8 milyar dolar karşılığında Samsung'un oldu. Samsung, Harman şirketi içinde köklü değişikliklere gitmezken şirketin CEO'su Dinesh Paliwal'ın da görevine devam edeceği duyuruldu.

Aynı zamanda daha önce Galaxy S8 ile ilgili ortaya çıkan sızıntılarda, telefonun AKG destekli bir ses sitemi olacağı belirtilirken Samsung'un Harman'ı satın alma sürecini tamamladığını kamuoyu ile paylaşması bu iddiaları da destekliyor.

Böylelikle Harman'ı satın almasıyla Samsung'un yeni akıllı telefonlarında Harman çatısı altındaki markaların ses teknolojilerini kullanacağı ve akıllı otomobiller için Harman şirketiyle önemli donanımlar üreteceğini söyleyebiliriz.