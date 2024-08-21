Suudi Arabistan, dünyanın en yüksek yapısı olan Burj Khalifa’yı tahtından edecek yeni bir proje ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu içerikte dünyanın yeni en yüksek yapısı olacak olan Jeddah Tower’dan bahsedeceğiz.

Mega projeleriyle adından söz ettiren ülkelerden olan Suudi Arabistan’ın belki de en iddialı projelerinden biri Jeddah Tower.

Bu göz kamaştırıcı yapı sadece boyutlarıyla değil, aynı zamanda mühendislik ve teknoloji harikası özellikleriyle de dünya çapında büyük bir merak uyandırıyor.

Jeddah Tower, 1 kilometreyi aşan yüksekliğiyle dünyanın en yüksek binası unvanını Burj Khalifa’dan devralmayı amaçlıyor.

Bu devasa yapının 252 katlı olması ve yaklaşık 530.000 metrekarelik bir alanı kaplaması bekleniyor.

Binanın tasarımınınsa ünlü mimar Adrian Smith tarafından yapıldığı hatta bu ismin daha önce Burj Khalifa’nın tasarım sürecinde de yer aldığı biliniyor.

Jeddah Tower, sadece boyutlarıyla değil, aynı zamanda bütçesiyle de dikkat çekiyor.

Öyle ki Jeddah Tower’ın inşaat maliyetinin yaklaşık 1.4 milyar dolar olduğu söyleniyor.

Bu dev yatırımsa, Suudi Arabistan’ın ekonomik dönüşüm planı olan Vizyon 2030’un bir parçası olarak görülüyor.

Bu plan, ülke ekonomisinin petrole olan bağımlılığını azaltarak turizm ve ticaret gibi farklı sektörlere odaklanmayı hedefliyor ve Jeddah Tower da bu hedefin bir sembolü olarak yükseliyor.

Bu devasa yapının inşasında kullanılan ileri teknolojiler ve mühendislik teknikleri de dikkat çekiyor.

Jeddah Tower’ın temelinin 270 metre derinliğe kadar inen devasa kazıklarla güçlendirildiği ve bu sayede binanın muazzam ağırlığını ve Kızıldeniz kıyısındaki zorlu zemin koşullarını desteklemenin mümkün kılındığı söyleniyor.

Ayrıca, binanın dış cephesinde kullanılan özel cam panellerin de Suudi Arabistan’ın sıcak iklimine karşı yüksek yalıtım sağlayarak enerji verimliliğini arttırdığı belirtiliyor.

Buna ek olarak Jeddah Tower’ın, ileri düzey akıllı bina sistemleri, yüksek hızlı asansörler ve enerji verimliliği sağlayan yalıtım teknolojileriyle donatıldığı ifade ediliyor.

İç mekanlarda lüks ve teknolojiyi bir araya getiren imkanlar sunulurken, akıllı ev sistemleriyle konfor üst düzeyde tutulmaya çalışılmış.

Özetle, Jeddah Tower sadece Suudi Arabistan’ın değil, tüm dünyanın ilgi odağı olmaya aday bir yapı olarak karşımıza çıkıyor.

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