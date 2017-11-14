Jeff Bezos Müjdeyi Verdi: Yüzüklerin Efendisi Dizi Oluyor!

Dünyanın en çok okunan kitap serilerinden olan Yüzüklerin Efendisi dizi oluyor. Amazon, kitabın yayın haklarını aldığını açıkladı.

Bu ayın başında dönen bazı iddialarda Amazon, J.R.R. Tolkien'e Yüzüklerin Efendisi’ni dizi olarak hayat geçirmek istediğini iletmiş ve anlaşmanın yakın olduğu söylentileri hayranları tarafından heyecanla karşılanmıştı.

Amazon Studios’un başında bulunan Sharon Tal Yguado yaptığı açıklamada; ‘’Yüzüklerin Efendisi, nesiller boyu edebiyat ve sinema severlerin hayal gücünü canlı tutan kültürel bir fenomen. Tolkien Estate, HarperCollins ve New Line ile iş birliğine girip bu çalışmayı gerçekleştireceğimizden ötürü heyecan duyuyoruz. Yüzüklerin Efendisi hayranlarını yeni, epik bir Orta Dünya macerasına daha çıkaracağız’’ dedi.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un konuyla ilgili attığı tweet

Amazon’un böyle bir karar almasındaki en büyük etkense, firmanın daha prestijli işlere yönelmek istemesi. Yani HBO’nun Game of Thrones hamlesi gibi Amazon da prestijli ve büyük çaplı bir dizi çekerek herkesin dikkatini üstüne çekeceğe benziyor.

Sizce Amazon bu hamleyle birlikte ciddi bir başarıya ulaşabilir mi?