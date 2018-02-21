Jeff Bezos’un 10.000 Yıl Çalışacak Saati İnşa Ediliyor

Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, dünyanın en uzun süreli çalışacak saati için 42 milyon dolarlık bir fon ayırmıştı. İşte, bu saatin inşaası sonunda başladı.

“Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde çok ama çok zengin bir adam varmış. Bu adam o kadar zenginmiş ki, tek başına binlerce aç insanı doyurabilirmiş. İnternet üzerinden tüm dünyaya ürünler satan bu adamın bir hayali varmış. Nihai saati yapmak. Bu saati yapmak için tüm parasını ortaya koymuş. Bugün burada gördüğünüz saat bundan tam tamına 9.999 yıl önce yapıldı. Dünyanın o dönemde gördüğü en zengin insanlarından biri tarafından yapılan saat, insanlığa zamanın ne demek olduğunu gösterir. Zaten saatin sahibi de tam 10.000 yıl sonra bile hatırlanmak istemiştir.” Bundan 10.000 yıl sonra gözlerimizde bulunan özel çiplere gelen bildirimlerden birinde böyle bir haber olabilir. Çünkü, günümüzde dünyanın en zengin adamı olan Jeff Bezos, 10.000 yıl çalışacak devasa saatin inşasına başladı.

42 milyon dolarlık bütçesiyle bir saate verilebilecek en yüksek parayı ayıran Bezos, bu saatin 10.000 yıl boyunca çalışmasını umuyor. Bu sayı gözünüze az göründüyse söyleyelim, şu ana kadar derslerde işlediğimiz tarihlerin çok büyük bir kısmı yalnızca 2000 yıllık evrede gerçekleşmiştir. Hz. İsa’nın doğumu ile başlayan süreçte, sayısız uygarlık kurulmuş, bu uygarlıktan daha fazlası ise yıkılmıştı. Türklerin Anadolu’ya geldiği tarih henüz 1000 yıla ulaşmadı. Bu şekilde düşününce 10.000 yılın uygarlıklar açısından ne kadar uzun bir süreç olduğunu görebiliyoruz.

İlk olarak 1995 yılında Danny Hillis tarafından ortaya atılan bu saat fikri, insanlığın uzun vadeli geleceği ve gezegen hakkında düşünmesini sağlayan bir fikir olarak ortaya çıktı. Daha sonrasında Amazon’un CEO’su Jeff Bezos’un el atmaya karar verdiği proje, birden 42 milyon dolarlık fon alarak istediği bütün maddi kaynağa ulaştı. Saati geliştiren grup, öncesinde birkaç prototip saat inşa etti, ancak hiçbiri şu an inşa edilen saat gibi vaat edileni veremiyordu. 152 metre uzunluğundaki saat, bundan binlerce yıl sonra bile çalışmaya devam edecek. Belki bu saati kimin yaptığını veya neden yaptığını bilemeyecekler, ancak eski çağlardan gelen bir tarihi eser olarak kabul edecekler.

Saat tamamlanınca, bu saati görmek isteyenler için özel turistik geziler düzenlenecek. Yine de bu konuda acele etmenize gerek yok. Saatin vaat ettiği şey düşünüldüğünde uzun yıllar boyunca gezme şansınız olacaktır.