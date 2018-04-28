Jeff Bezos'un Blue Origin'i Uzay Çalışmalarına Hız Verdi

Son yılların en çok gelişme gösteren şirketlerinden birisi olan Amazon'a bağlı Blue Origin, 29 Nisan'da ilk kez bir test uçuşunu canlı olarak yayınlayacak. Bildiğiniz gibi Blue Origin, müşterilerine uzay seyahati yaptırmak isteyen özel bir girişim olarak öne çıkıyor.

Soğuk Savaş'tan bu yana keşfedilen uzayla ilgili olarak son yıllarda birçok özel şirket ortaya çıktı. SpaceX bunlardan şüphesiz en ünlüsü gibi görünse de Virgin Galatctic, Rocket Lab ve Blue Origin de hatırı sayılır işler yapmayı sürdürüyor. Dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Jeff Bezos'un şirketi olan Blue Origin, uzayı daha fazla ticari bir yer haline getirmek isteyen kuruluşlar içerisinde ilk sırada yer alıyor.

Twitter üzerinden bir açıklama yapan Jeff Bezos, bu Pazar günü gerçekleştirecekleri fırlatma etkinliğinin canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. Yayınla ilgili detay vermeyen Bezos, fırlatma penceresinin TSİ 16.30 civarında açılacağını bildirdi.

Bezos'un turistik amaçlı şirketinin son test uçuşu Aralık 2017'de gerçekleşmişti. Şirket bu testte Crew Capsule 2.0'ı ilk kez deneme fırsatı bulmuştu. Gerçekleşen test uçuşundan sonra açıklamalarda bulunan şirket, bu senenin nasıl geçtiğine bağlı olarak insanlı uçuşlar yapabileceklerini açıkladı.