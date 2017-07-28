Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, ‘dünyanın en zengin insanı’ unvanını yalnızca 8 saat koruyabildi. Yeni zengin tekrar Bill Gates.

Dün akşama doğru tüm dünyada flaş bir duyuru yapılmış ve dünyanın en zengin insanı unvanının yeni sahibinin Jeff Bezos olduğu açıklanmıştı. Dün New York borsasının açılmasıyla Amazon’un hisseleri %1.6 prim yapmış ve Bezos’un serveti 90,2 milyar dolara ulaşmıştı. Microsoft’un kurucusu Bill Gates ise 90 milyar dolar servetiyle ikinci sıraya düşmüştü.

Fakat sonraki gün (yani bugün) New York borsasının kapanmasıyla Amazon’un hisseleri %3,2 değer kaybetti ve Bezos bu gelişmeyle birlikte ‘dünyanın en zengin insanı’ unvanını yalnızca 8 saat koruyabilmiş oldu.

Şu an Forbes’un ‘Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesi’ne baktığımızda Bezos’un serveti 88,7 milyar dolar olarak görünürken Gates ise 89,8 milyar dolar ile tekrar ilk sırada yer aldı.

Amazon’un bir günde bu kadar agresif bir değer kaybı yaşamasına sebep olarak firmanın net karındaki sert düşüşün etkili olduğu söyleniyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada bu yılın ikinci çeyreğindeki net kar, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %77 azalarak 197 milyon dolara gerilemiş. Geçtiğimiz yıl nisan-haziran döneminde elde edilen net kar 857 milyon dolardı.

Sanırım hem Bezos hem de Gates, daha uzun süre bu alanda birbirleriyle kapışacak gibi duruyorlar.