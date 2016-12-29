Jeo Mühendislik, Bilim İçin Bir Felaket Olabilir!

California Üniversitesi’nden Charlie Zender, küresel ısınmayı yavaşlatmak için kullanılan stratosferik aerosol enjeksiyon yönteminin bilim açısından bir felakete yol açabileceğini söyledi.

California Üniversitesi’nden Charlie Zender, bu ay içinde Amerikan Jeofizik Birliği’nin düzenlediği konferansta jeo mühendisliğin bilim için bir felaket olabileceğini ifade etti. Zender, gezegeni hızlı bir şekilde soğutmak için kullanılan, stratosferik aerosol enjeksiyon adı verilen ve ışık saçan taneciklerin stratosfere enjekte edilmesine dayanan yöntemin, uzak yıldızlardan ve gezegenlerden gelen ışıkları karıştırmak gibi bir istenmeyen yan etki oluşturabileceğini söyledi.

Zender, Gizmodo’ya yaptığı açıklamada, “Global olarak jeo mühendislik yaparsak, bu tüm dünyadaki teleskopları etkileyecek.” dedi ve bunun yıldızları ve gezegenleri inceleyen bilim insanları için kötü bir haber olduğunu belirtti.

Stratosferik aerosol enjeksiyon yöntemi, gökyüzüne sülfat taneciklerinin bırakılarak bunların Dünya’nın çevresine yayılması ve bu şekilde Dünya’ya gelen ışığı uzaya geri göndererek ve bir soğutma etkisi yaratarak bir güneş kremi görevi görmesi mantığına dayanır. Bu yöntemin bulunmasında kısmen volkanik patlamadan ilham alınmıştır, çünkü temelde o da aynı şeyi yapar.

Stratosferik aerosol enjeksiyonun, mahsullerin muson yağmurlarına bağlı olduğu bölgelerde muson rüzgarlarını bastırarak hava modellerini değiştirebileceğine dair eleştiriler var. Ayrıca bu yöntemin aşırı derecede işe yarayıp Dünya üzerinde aşırı soğumaya yol açabileceğine dair endişeler de mevcut. Bunun birlikte Zender, bu yöntemin başka bir yan etkisinin, yıldızlardan gelen ışığı uzaya geri yansıttığı için gökyüzünü geceleri daha karanlık hale getirmek olabileceğini ve bu durumda yıldızların bulanık görüneceğini söylüyor.

Astronomların, yıldızlar ve güneş sistemi dışındaki gezegenler hakkındaki kesin spektral bilgileri yakalamak için kalem benzeri ışık demetlerini kullandıkları düşünülürse, stratosferik aerosol enjeksiyon yönteminin onlar için büyük bir sorun olduğu söylenebilir.