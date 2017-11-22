2018 Yılında Büyük Depremlerin Sayısında Artış Olabilir

Jeofizikçilerin yeni keşfine göre son 5 yıldır Dünya'nın kendi çevresindeki dönüş hızı azalmaktadır. Bu duruma göre gelecek yıl büyük depremlerin sayısı fazlası ile artış gösterebilir.

İngiliz The Guardian gazetesi Dünya’nın dönüş hızının yavaşladığını, bunun sismik aktiviteleri tetikleyerek özellikle yoğun nüfuslu tropikal bölgelerde büyük depremlere neden olabileceğini belirtti.

Birleşik Devletler merkezli Forbes dergisi ise, jeofizikçilerin Dünya’nın dönüş hızını yakından takip ettiğini ve dönüş hızındaki azalmanın depremlerin periyodik artışı ile bağlantılı olduğuna inandıklarını yazdı.

Jeofizikçiler çalışmalarına 1900 yılından bu yana gerçekleşen 7.0 ve üzeri depremleri analiz etmekle başladılar. Sonuçta keşfettikleri şey ise her 32 yılda bir büyük depremlerin sayısındaki nedeni bilinmeyen artış oldu.

Her araştırma ekibinde olduğu gibi yapılan keşfin nedeninin bulunması gerekiyordu ve bu nedenle araştırmacılar, bulgularını bir global tarihi veri seti ile karşılaştırdılar. Elde edilen sonuçlar depremlerin artışı ile Dünya’nın dönüş hızında gerçekleşen yavaşlama arasında bir bağ olabileceğini gösteriyordu.

Tarihsel veriler incelendiğinde Dünya’nın hızındaki her 5 yıllık yavaşlamanın ardından gelen 6. yılda büyük depremlerin sayısında bir artış gerçekleştiği görülüyor. Bu neden önemli diye soracak olursanız, 2017 de dahil olmak üzere son 5 yıldır Dünya’nın hızı yavaşlıyor. Bu da 2018 yılında büyük depremlerin potansiyel olarak artış gösterebileceği anlamına geliyor.

Jeofizikçilere göre Dünya’nın herhangi bir yeri 2018 yılında yerle bir olabilir. Sorun şu ki bilim insanları henüz ne Dünya’nın dönüş hızının neden yavaşladığını keşfetmiş durumdalar ne de bunun büyük depremleri nasıl tetiklediği ile ilgili somut bir kanıt bulabildiler. Sonuç olarak depremlerin artabileceğini biliyorlar fakat nedeni hakkında bir bilgi yok.