Jet Yakıtı ile Benzin Arasındaki Fark Nedir?

Jet yakıtı ve benzin, uçak ve arabaları çalıştırmak için kullanılan enerji verici maddelerdir. Peki her ikisi de motorları çalıştırıyorsa aralarında ne gibi bir fark mevcut? İşte bunun cevabı.

Hiç “jet yakıtı”nın tam olarak ne olduğunu düşündünüz mü? Peki aracınıza bu yakıttan doldurup, bir yerlere jet gibi gidip gelme hayali kurdunuz mu? Aslında jet yakıtı benzinle benzer bir yakıt. Ancak herhangi bir araca kafanıza göre bu enerji dolu maddeyi koyamazsınız. Her ikisi de rafine petrolün uzun bağlı hidrokarbonlarından türetiliyor.

Benzin içerdiği hirokarbon tiplerinden bazılarında ayrışıyor. Benzinin yapısında bulunan atomlar, 7’den 11’ine dek karbon atomu içeriyor. Jet yakıtı ise 12-15 aralığında hidrokarbonlar içeriyor. Aslında bu, jet yakıtının “kerosen” denilen yapılardan oluşması anlamına geliyor.

Aslında araçlar ve jetler aynı yakıtı kullanabilmesi için teorik olarak bir engel yok. Ancak uçaklar ve arabalar farklı ortamlarda uçuyorlar. Kerosen, donma noktası daha düşük bir madde. Uçuş sırasında uçağın sıcaklığı -30 santigrat dereceye düşebiliyor. Bu da benzinin depodayken donması anlamına geliyor. Ancak kerosen donmuyor. Ayrıca kerosenin alev alma eşiği daha düşük. Yani benzin gibi birden parlayarak yanmıyor. Bu sayede daha güvenli bir yolculuk imkanı sunuyor.

Sonuç olarak benzin ve jet yakıtı arasındaki esas fark, moleküllerindeki hidrokarbon dizilişinden kaynaklıdır. Her ikisi de saf petrolden imal edilmiş ve yanmalı motorları çalıştırabilmektedirler. Aşağıdaki videoyu izlediğiniz taktirde ikisinin arasındaki farkı daha ayrıntılı şekilde öğrenebilirsiniz.