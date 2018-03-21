Google’ın ana şirketi Alfabe’nin bir parçası olan Jigsaw, kendi sunucunuzda ücretsiz olarak barındırabileceğiniz açık kaynaklı bir sanal özel ağ (VPN) olan Outline’ı kullanıma sundu.

Kullanıcı odaklı bir girişim olarak Jigsaw, Outline’ı haber kaynaklarına, diğer kaynaklara, medya kuruluşlarına ve internet kullanıcılarının kalan kısmına, her yerden güvenilir bir biçimde bağlanabilecekleri bir araç olarak tanıtıyor. Uygulama sayesinde çevrimiçi çalışırken, verileriniz üzerinde üçüncü parti uygulamalarının casusluk yapamadığından emin olabilirsiniz. Uygulama şu anda Android, Windows ve Chrome v64 ve üstü için kullanılabilinir durumda ancak Mac ve iOS sürümleri için ise çalışmalar devam ediyor.

Şirket, uygulamanın birkaç dakika içinde kolayca kurulabileceğini, güvenlik güncellemelerinin otomatik olarak yükleneceğini ve VPN’nize başka kimlerin erişebileceğini kontrol etmenize izin verdiğini söylüyor. Bu bağlamda kendi sunucunuzdan Outline’ı barındırabilir veya Dijital Ocean, Rackspace, Google Cloud Engine ve Amazon EC2 gibi içeriklerden bulut tabanlı bir çözümle çalışacak şekilde de ayarlayabilirsiniz.

Ancak şu konuya da değinmek istiyoruz: New York merkezli güvenlik firması Trail of Bits’in başkanlığını yapan bir güvenlik araştırmacısı olan Dan Guido’nun 2016 yılında açık kaynaklı bir VPN aracı olan AlgoVPN ile Jigsaw’un eserini kopya ettiği düşünülüyor. Jigsaw’ın uygulamasında kopya çekip çekmediği bilinmez ancak iki uygulamanın birbirine benzediği oldukça açık.

Siz de AlgoVPN’yi ve Outline’ı inceleyebilir ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Ne dersiniz sizce de ortada bir ‘yaramazlık’ var mı?