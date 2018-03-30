Dünyaca ünlü aktör Jim Carrey, Amerika Başkanı Donalt Trump’ın portresini çizdi. Eserini Twitter sayfasında paylaşan Carrey, çizimi ile oldukça büyük ilgi topladı.

Dünyaca ünlü aktör Jim Carrey son yıllarda resim sanatına merak saldı. 56 yaşındaki Carrey ABD Başkanı Donald Trump'ı resmetti. Son dönemde oyunculuğundan çok yaptığı tablolarla adından söz ettiren Jim Carrey’nin yeni tablosu tartışma yarattı. Resim sanatına duyduğu ilgiyi bazı belgesellerde ve özel röportajlarda anlatan Carrey, sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden yeni resimleri paylaştı.

Truman Show ve Maske gibi filmlerle hafızalara kazınan Carrey’nin yeni tablosu ise sosyal medyada tartışma yarattı. Carrey, ABD Başkanı Donald Trump’ı eserinde çığlık atarken resmetti. Carrey, Trump’ın tablosundan bir gün önce de Beyaz Saray’ın Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders’ı çizmiş ve büyük tepki çekmişti.

Trump’ı önünde dondurma kâsesi ve yüzü kızarık bir şekilde resmeden Carrey, ABD Başkanı’nın sürekli bağırdığını da dile getirdi. Carrey, Sanders’tan ilham aldığı iddia edilen tabloyu ise “Canavar” şeklinde paylaşmış ve bu açıklama büyük bir tepki çekmişti. Carrey daha sonra, Sanders’tan ilham alıp almadığına dair bir açıklama yapmadığını söyledi. Belli ki Jim Carrey, bu çizimlerine uzun bir süre daha devam edecek. Peki sizce çizimler nasıl? Sizce Carrey, benzer çizimlere devam etmeli mi? Eğer Jim Carrey'in çizimlerini beğendiyseniz, çizimlerinin devamını bağlantıya tıklayarak görebilirsiniz.