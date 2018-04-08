John Legend’in Yeni Videosu Tamamen Pixel 2’de Çekti

R&B sanatçısı John Legend, kısa bir süre önce Google Pixel 2 kullanarak çektiği müzik videosunu internette yayınladı. Video’da birkaç düzenleme yapılmış olsa da, içerik oldukça iyi görünüyor.

Amerikalı John Legend isimli sanatçı, geçtiğimiz günlerde Google Pixel 2’yi kullanarak ‘A Good Night’ adlı şarkısına bir klip çekti. Daha sonra açıklanan raporlara göre, film ekibi videoda birkaç şey ile oynamış olsa da, Pixel 2’nin sınırlı odaklama ve derinlik algılama yetenekleri oldukça iyiydi.

Daha önce Google’ın reklamlarında oynayan Legend bu defa kendi klibini Google Pixel 2 ile çekerek adeta Pixel 2’ye güvenini kanıtladı. Videoyu detaylı olarak incelediğimizde ise klip sanki telefonla değil de profesyonel bir kamera ile çekilmiş gibi duruyor. Çekimin yapıldığı mekan loş olsa da, Google Pixel 2 görevin altından başarı ile kalkmış.

Videonun konusu ise gece klübüne gelen iki kişinin bir arkadaşlık uygulaması sayesinde tanışması üzerine kurulu. İlerleyen zamanlarda bu tanışmanın evliliğe kadar gidiyor. Videonun bir kısmının loş, bir kısmının ise ışıkta çekilmesi ise adeta Google Pixel’in her durumu omuzladığının kanıtı olarak karşımıza çıkıyor.

Daha önce akıllı telefonlar ile video klip çekimine şahit olsak da, Google Pixel 2 bariz bir şekilde çıtayı aşmış görünüyor. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Profesyonel kameranın yokluğu kendini hissettiriyor mu