Hackerların Yanına Dahi Yaklaşamayacağı Telefon Duyuruldu!

John McAfee, hackerlardan korunmanız için yeni telefonu duyurdu. Android işletim sistemi ile gelen telefon, akıllarda bazı soru işaretleri bıraktı.

Bir ara sıkça rastlanılan, yeni alınan bilgisayarlarla birlikte gelen McAfee programını herkes biliyordur. Antivirüs programı olarak gözüken program, neredeyse kimse tarafından kullanılmayan bir programdı. Güvenlik konusunda herkesin kuşkusu olan program, ismini programın sahibi John McAfee tarafından alıyor. Adam, kendi ismini yeni geliştirdiği cihazlara ve programlara koymayı çok seviyor.

Şimdi ise yalnızca soyadını değil ismini de içine koymayı başaran bu değişik adam, “John McAfee Privacy Phone” adlı yeni telefonu ile gündeme gelmeyi başardı. Telefon, özellikle son zamanlarda bütün bilgileri hackerlara sunan telefonlara alternatif olarak geliyor. John McAfee, Newsweek’e verdiği röportajda telefonun çok büyük miktarda yatırımın sonucunda ortaya çıktığını belirtti. Telefonun ismini kendi ismi koyunca insanın güvenesi gelmiyor. Telefonda donanımsal özellikler olan Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Kamera gibi özellikleri kapatıp açmanıza yarayan fiziksel anahtarlar bulunuyor.

Aynı zamanda, telefonun yakınında cihazı izlemeye yaran Stingray ve IMSI yakalama cihazlarının telefonu bulmasının mümkün olmadığını belirten McAfee, telefonun hacklenemez olmadığını, ancak piyasanın gizlilik için çıkan en iyi telefonu olduğunu belirtiyor. Telefonun gizlilik konusunda “Blackphone” gibi telefonlardan “ışık yılları” boyutunda ileride olduğunu belirten McAfee, diğer özellikleri konusunda ise belirli bir bilgi vermedi. 1.100 dolarlık fiyatı ile telefonun el yaktığını söyleyebilirim. İlk başta iş dünyasını hedef alacak telefon, eğer tutarsa kişisel kullanıma da getirilebilir.

Ancak bu konuda şunu da belirtmek gerekiyor ki Android ile çıkan telefonların hepsi, Android’deki açıkları yaşayacak. Telefonun kendisine özel işletim sistemi bulunmadıkça güvenlik konusunda kolaylıkla aşılabileceğini düşünüyoruz.