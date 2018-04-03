McAfee antivirüs yazılımı şirketinin kurucusu ve ego aşığı John McAfee, kişisel Twitter hesabını yeni çıkacak kripto para birimleri için reklam alanı olarak kullanmaya başlayacak. Yeni bir kripto paranın McAfee tarafından paylaşılması için 105 bin dolar (417 bin TL) ödeme yapılması gerekiyor.

Kendisini “kripto vizyoner” olarak nitelendirmeye başlayan, teknoloji dünyasının en egoist isimlerinden birisi olan John McAfee’nin kripto paralara olan ilgilisi sık sık gündem yaratıyor. Kendisi Bitcoin başta olmak üzere güvendiği kripto paralar hakkında paylaşımlar yapıyor. Bu paylaşımlar, söz konusu para birimlerinin değerlerini arttırabiliyor. Yani McAfee’nin sözleri, kripto piyasa için altın niteliğinde.

Twitter, Facebook ve Google, içine pek çok dolandırıcı kripto para birimi için tanıtımların da karıştığı kripto para reklamlarına yasak getirdiler. Bu adım, insanların dolandırılmasını önlemek için atıldı. Ancak hala piyasaya sürülecek olan kripto para birimlerinin yatırımcı kazanmak için tanıtıma ihtiyacı var. Görünüşe göre John McAfee bu sorunu çözdü. Zira kendisi, Twitter profilinden Tweet satmaya başlayacak.

McAfee, Crypto Team isimli projesini de böyle duyurdu:

"Sonunda tanıtım tweet'lerinin nasıl işlediklerini aktardık. Bir ICO planlıyorsanız ya da fiyatını yükseltmeye, projenize bir ışık yakmaya çalışıyorsanız, şişmiş egolarımızı görmezden gelip aşağıdakilere bakmalısınız:"

John McAfee’nin 811 bin takipçisi var. Ancak sözleri çok daha fazla insanı etkiliyor. Zaten proje sitesinde de “"Kripto para birimi endüstrisinde, bir McAfee tweet'inin gücü ile hiçbir şeyle karşılaştırılamaz” deniyor. Ayrıca “Genel olarak tek bir tweet ile bir ICO’ya, bir milyon dolardan fazla yatırım çekilebiliyor, tek bir tweet ile kripto para biriminin fiyatında %100’ün üzerinde artış yaşanıyor.” açıklaması da not düşülmüş.

ICO’lar, yeni çıkan kripto paraların ilk yatırımlarını topladıkları projelerdir. Bu havuzda toplanan paralar, yeni birimin finanse edilmesi için kullanılırlar. Eğer iyi bir miktar toplanırsa, dünyanın en iyi borsalarında değerlenebilirler. John McAfee gibi fikir önderlerinin bu işe etkisi de büyük oluyor.

Üstelik McAfee tarafından paylaşılan yeni bir kripto para birimi olan Burstcoin’in değerinde %350 oranında artış tespit edildi. Bu bilgiler ise dış kaynaklar tarafından onaylandı.

Teknolojinin her türlü çıktısını ticarete döken McAfee, bakalım bundan sonra hangi kripto para birimlerine dikkat çekecek. İlgiyle takip ediyoruz.

