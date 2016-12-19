John Wick 2'den Muazzam Yeni Fragman!

Yeni John Wick filminden, sağlam bir fragman daha geldi.

Oyunculuğu ile hemen hemen herkes tarafından sevilen, özellikle sosyal medyada ise mütavazı kişiliği ile büyük takdir gören Keanu Reeves, 2014 yılında ilk John Wick filmi ile karşımıza çıktığında kimse bu filmin bir seriye dönüşeceğini beklemiyordu.

Fakat film öylesine tuttu, öylesine sevildi ki, yapımcı şirket de hemen seriyi devam ettirmek için kolları sıvadı. İşte bu girişimin meyvesi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan film John Wick: Chapter 2. Daha önceden bir fragmanı yayınlanan filmden ikinci fragman da gelmiş durumda. Hem de çok daha aksiyonlu, çok daha dolu bir fragman.

John Wick: Chapter 2, 10 Şubat'ta vizyonda olacak.