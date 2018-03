Geçtiğimiz senenin sonlarında vizyon tarihi açıklanan John Wick'in üçüncü filmi ile ilgili bazı ufak haberler gelmeye başladı. Film Mayıs 2019'da vizyona girecek ve çok uzun zamandır çıkması bekleniyordu.

Başrolünde Keanu Reeves'in oynadığı başarılı aksiyon filmi John Wick'in üçüncü filminin geleceği uzun zamandır biliniyordu ve 2017'nin sonlarında gelen bir haber ile vizyon tarihini de öğrenmiştik. 17 Mayıs 2019'da vizyona gireceği açıklanan filmin çekimlerine ise önümüzdeki ay başlanacağı açıklandı. Henüz çekimler başlamamış olsa da tabii ki oyuncu kadrosuna ve film ile ilgili ufak detaylara dair bazı bilgiler açığa çıktı.

47 Ronin, Son Samuray, The Wolverine gibi başarılı yapımlarda gösterdiği performanslar ile tanınan başarılı oyuncu Hiroyuki Sanada'nın filmin kötü adamı olacağı ve filmin oyuncu kadrosunda Hiroyuki Sanada dışında birkaç Japon oyuncunun daha yer alacağı düşünülüyor. Aynı zamanda filmin çekimlerinin gerçekleşeceği ülkelere dair de bazı bilgiler var. İkinci filmin çekimlerinin gerçekleştiği Montreal'de başlayacağı düşünülen çekimlerin, Fas, Ürdün, Japonya, İspanya ve Rusya'da devam edebileceği düşünülüyor. Gezilecek ülke sayısına bakılırsa aksiyon ve filmin enerjisi hiç düşmeyeceğe benziyor.

Aynı zamanda John Wick efsanesinin televizyondaki yansıması olacak olan The Continental üzeindeki çalışmalarda hız kesmeden devam ediyor. Dizinin yayınlanacağı kanal Starz'ın CEO'su Chris Albrecht yaptığı açıklamada dizinin 'daha önce televizyonda yayınlanan hiç bir yapıma benzemeyeceğini' söyledi. Dizinin senaryosunu 'Sons of Anarchy' ve 'The Wire' gibi başarılı yapımlarda da yer alan Chris Collins yazacak. John Wick'in hayranlarının ise yapacağı tek şey hem diziyi hem de filmi bir süre daha beklemek olacak gibi görünüyor çünkü iki yapımın da çıkış tarihleri çok da yakın değil.