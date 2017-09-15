John Wick: Bölüm 3'ün Çıkış Tarihi Kesinleşti!

Keanu Reeves'ın sevilen filmlerinden John Wick'in 3. filmi geliyor. Filmin çıkış tarihini duyduğunuzda üzüleceksiniz.

Aksiyon filmi denildiğinde ilk akla gelen isimlerden birisi olan Keanu Reeves’in sevilen filmlerinden John Wick’in 3. filmi için tarih kesinleşti. Beyaz perdede 3. kez göreceğimiz karakterimiz daha önceki John Wick filmlerindeki gibi olursa, filmin başından sonuna kadar aksiyona doyacağız demektir.

Derek Kolstad’ın Reeves’le beraber yazdığı senaryodan beklentimiz bir hayli yüksek, ancak öncelikle filmi beklememiz gerekiyor. 17 Mayıs 2019 olarak açıklanan filmin çıkış tarihi bir hayli uzak olsa da, aksiyon dozajının yüksek olmasından dolayı dublörler, silahlı çatışmalar derken set ve düzenlemenin birazcık uzayacağını söyleyebiliriz.

Yeni filmde eşinin ölümünden intikam almak isteyen emekli bir tetikçiyi oynayacak Reeves, sürekli yeni hayran kitleleri kazanan John Wick serisiyle kendi kişiliğine en uygun karakterlerden birisini oynuyor.

Türkiye’nin de en çok sevdiği yabancı aktörlerden birisi olarak gözüken Keanu Reeves’a bu efsanevi ününü kazandıran film, bilim kurgu tarihinin en başarılı filmlerinden birisi olan Matrix üçlemesi oldu. Sonrasında yine sağlam filmlerle karşımıza çıkan Reeves, gerek oyunculuğu gerek kişiliği ile halkımızın sevdiği oyuncular arasında yer almaya başladı.