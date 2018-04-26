Keanu Reeves'ın sevilen karakteri John Wick'in üçüncü filminin ilk görselleri ve hikayeye dair ilk detaylar gelmeye başladı.

John Wick'in üçüncü filminin çıkış tarihi geçtiğimiz aylarda kesinleşmiş ve hayranlarını biraz üzmüştü. 17 Mayıs 2019'da vizyona girecek olan yapımın oyuncu kadrosu ve çekimlerin yapılacağı mekanlara dair birkaç hafta önce bilgi gelmişti. Son olarak ise filmin ilk posteri ve hikayesinin kısa bir özeti yayınlandı. Yayınlanan hikayeye bakılırsa film John Wick için efsane bir dönüş olacak.

Filmin sinopsisine göre, John Wick bu kez kendi hayatı ve çiğnediği kuralların bedeli için mücadele edecek. İçinde bulunduğu kaostan kurtulmak ve hepsini geride bırakıp kendi hayatını kurtarmak için öldürmesi gerekecek olan John Wick, hakkında alınan infaz kararını yok sayıp kaldığı yerden devam edecek. Filmin yönetmenliğini ilk iki filmde olduğu gibi Chad Stahelski yapacak.

Filmin çekimlerinin 5 farklı ülkede gerçekleşeceği ve oyuncu kadrosunun da yeni isimler ile genişleyeceği söyleniyor. Filmin hikayesine dari detayların çekimler süresince artacağı düşünülüyor. Filmin yönetmeni Stahelski'ye göreyse üçüncü film ilk iki filmden daha aksiyon dolu ve farklı bir perspektif ile ekrana yansıtılcak. Tabii ki tüm bu aksiyona ekranda şahit olabilmek için bir sene daha beklememiz gerekecek.