John Wick Dünyasını Tersine Çeviren Parodi: Dog Wick

Yarın 2. filmi vizyona girecek olan John Wick için filmin tam tersi bir parodi ile karşımıza çıkıyor.

Yarın yayınlanacak olan ve aksiyonun dibi sayılabilecek yapım John Wick Bölüm 2 merakla bekleniyordu. Gerek Keanu Reeves’in başrolde olması, gerekse patır patır adam öldürme sahnelerin olmasıyla milleti gaza getirebilen bir film şeklinde dikkat çekmesiyle ilk yapımı sükse yapan John Wick’in 2.si gelmeden oldukça güzel bir parodisi geldi.

Hatırlarsanız ilk filmde John’u çileden çıkartan köpeği Daisy’nin vurulmasıydı. Peki, ya bu durum terse dönse? Yani John vurulsa ve bu sebeple Daisy ortalığı kasıp kavursa? Gerçekten başarılı bir çalışma örneği sergileyen RocketJump ekibi, “Dog Wick” adını verdiği parodisiyle bizlere farklı bir deneyim sunuyor.

İşte oldukca eğlenceli Dog Wick;