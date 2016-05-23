Johnny Depp'in Aylık 2 Milyon Dolarlık Lüks Hayatı

Ünlü aktörün haklarını elinde bulunduran menajerlik şirketi TMG, Depp'in lüks hayatını ve bunun bedelini açıkladı.

Şubat ayında Johnny Depp'in eski menajerlerinden biri ünlü yıldızın 14 evi, 70 gitarı ve şarap merakıyla aylık 2 milyon Euro'luk bir yaşam tarzı olduğunu iddia etmişti.

Aktörün bağlı olduğu şirket olan The Man del Company'e (TMG), Depp'in harcamaları hakkındaki argümanlarını düzeltmesi gerektiğini söylenmesinin ardından, The Hollywood Reporter aktörün kredi kartı giderleri hakkında yeni ayrıntıları ortaya çıkardı.

Deep, erken davranarak TMG'nin işlerini kötü yönettiği iddiası ile şirkete 25 milyon dolarlık bir dava açarak savaşı başlattı.

Deep'in suçlaması, şirketin Deep'in vergilerini onun adına tam olarak ödemediği yönünde. Ayrıca TMG'nin yetkisiz olarak kredi kullandığını, güvenlik ve diğer hizmetler için on milyonlarca dolar harcayarak maddi sıkıntıya yol açtığını iddia etti. Üstelik tüm bunlardan Johnny Depp'in geçtiğimiz yılın Mart ayında haberi olmuş.

İşte TMG'ye göre Depp'in lüks hayatı:

Dünya çapındaki 14 evi için toplam 70 Milyon dolar harcamış.

45 adet lüks otomobili için de milyonlarca doları gözden çıkarmış.

45 metrelik lüks yatının fiyatı ise 18 milyon dolar.

Uçak... Hayır bir uçak almamış, yalnızca kiralamış. Ayda 200 bin dolara.

70'den fazla gitarın bulunduğu bir koleksiyonu var.

Dünyanın her yerinden özel olarak getirttiği şaraplar için aylık 30 bin dolar harcamış.

Ayrıca sık sık taktığı mücevherlerin fiyatı dahi bilinmiyor.

Oluşturduğu Holywood koleksiyonunu sakladığı 12 deponun kiraları ve öğrelerine aylık 500 bin dolar ödemekte.

Jean-Michel Basquiat ve Andy Warhol gibi ünlü sanatçıların eserlerinin de bulunduğu sanat koleksiyonu için de yine milyonlarca dolar harcamış.

Koruma ve kişisel hizmetler dahil 40 adet tam zamanlı çalışanının Depp'e maliyeti aylık 300 bin dolar.

Bahamalarda aldığı adanın sadece harcamaları 1 milyon kadar tutmuş.