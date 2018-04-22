Jonathan: Aynı Bedeni Paylaşan İki İnsanın Hikayesi

Aynı bedende farklı karakterlerin işlendiği hikayelere yeni bir bakış getiren Jonathan, aynı bedeni paylaşan iki farklı karakterin zaman içinde bu sebeple yaşadıkları zorlukları anlatıyor.

Aynı bedende farklı karakterlerin yaşaması aslında sinema dünyasının en sevdiği hikayelerden biri. Fight Club gibi birçok filmin temelini oluşturan bu durum, sunduğu evren genişliği ve dramatik anlatı yapısının zenginliği sayesinde hem film yapımcıları hem de izleyiciler tarafından bir hayli seviliyor. Yeni bilimkurgu filmi Jonathan da temelde bu konuyu işlese de, filmde aynı bedeni paylaşan iki kişi olmasının sebebi bu kez mental bir rahatsızlık değil.

Jonathan'da, bir tür yüksek teknoloji beyin simülasyon cihazı sayesinde iki farklı insan dengeli ve uyum içinde aynı bedeni paylaşıyor. Karakterlerden biri gündüzleri yaşamaktadır. Prestijli bir mimarlık şirketinde çalışır ve oldukça başarılıdır. Sabah 7.20'de başlayan hayatı, öğleden sonra 3'te son bulur ve diğer karakter yaşamaya başlar. Ayrı yatakları, ayrı odaları olan bu karakterler adeta birer ev arkadaşı gibi aynı evi paylaşırlar.

Sosyl hayatta zorluk çekmemek için yaptıkları her şeyi, iletişime geçtikleri her insanı kaydeden ve birbirlerine aktaran iki katakter, bu sayede dengeli bir sosyal hayat yaşar ve etraflarındaki insanlarla sorun yaşamazlar. Ancak ipler Jonathan'ın, John'un gizlice bir kadınla görüştüğünü öğrenince gerilir. Aynı bedende iki insanın yaşaması bilimsel olarak mümkündür ancak bireyselliği yok eden bu yöntem, eksiklerini filmin bu kırılma noktasından sonra ortaya koyar.

Indie bilim-kurgu olarak adlandırılan bu yapım, ilk kez bir film festivalinde gösterime sunuldu. Eleştirmenlerden de oldukça olumlu yorumlar alan Jonathan, bilim-kurgu sinemasına farklı bir boyut kazandırıyor. Her filminde olduğu gibi, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri gerçekçi ve insancıl bir bakışla ele alan yapım, kimi izleyiciler tarafından da Fight Club ve Charlie Kaufman filmlerinin bir karışımı olarak değerlendirildi.

Filmin ülkemizde gösterime girip girmeyeceği hakkında henüz bir bilgi yok ancak beklenen ilgiyi görmesi gereken başarılı ve alternatif bir yapım olduğu ortada. Eğer alteratif sinemayı ve popüler olana farklı bakışları seviyorsanız, yönetmenliğini Bill Oliver'ın yaptığı Jonathan'ı listenize ekleyebilirsiniz.