Jony Ive, Geçen Yılki iPhone Tasarımını Yetersiz Buluyor

Apple'ın tasarım şefi Jony Ive, iPhone 7 tasarımından pek memnun olmadığını ve yetersiz bulduğunu söyledi.

iPhone X'un tasarımında büyük rol sahibi olan Jony Ive, Smithsonian Magazine ile bir röportaj yaptı. Ive röportajının en ilginç yönü, iPhone X hakkındaki yorumları ve önceki iPhone modelleri hakkındaki düşüncelerinin beklenenden farklı olması.



Ive'nin düşüncelerine göre bir iPhone 7 alıp kutuyu açtığınızda, karşınıza çok keskin hatlara sahip standart bir cihaz çıkıyor. Bu aslında geçen senenin amiral gemisi için çok sert bir eleştirme ancak iPhone 7'nin ikonik ve kullanıcı odaklı standartlaşmış bir tasarım olduğunu da unutmamak gerek. Bence bu konuda biraz acımasız davranmış.



Apple'ın tasarım şefi, iPhone X geleceğin akıllı telefonlarının nasıl görüneceğini temsil eden ve idealleştiren bir tasarıma sahip olduğunu savunuyor. Kenardan kenara görüntülenme özelliğinin sadece bir başlangıç olduğuna değinen Ive, ileride iPhone tasarımlarının tel bir cam levha olarak görünmesi istediğini söyledi.

Belki de Apple'ın tamamen cam telefondan sonraki vizyonu, bilim kurgu filmlerinde görmeye alıştığımız hologram şeklindeki telefonlar olabilir.