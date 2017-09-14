Yatırım uzmanlarının ve bankacıların Bitcoin'in dolandırıcılık olduğunu söylemeleri, dünyanın en büyük kripto para biriminin değerini her geçen gün kaybetmesine neden oluyor.

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, salı günü gerçekleşen Barclays Finansal Servisler Konferansı’nda, Bitcoin’in bir dolandırıcılık olduğunu ve bu gereksiz şişen balonun sonunda patlayacağını söyledi. Bu açıklama değeri hızla düşen dünyanın en büyük kripto para birimini daha da zor bir duruma düşürdü.

2 Eylül’de bir rekor kırarak 5 bin dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, dik bir düşüş trendine girdi ve şu an 3500 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bitcoin’in bu kadar hızlı bir şekilde değer kaybetmesinin en büyük nedeni, pek çok uluslararası banka yöneticisinin ve yatırım uzmanının Bitcoin aleyhinde açıklamalar yapması.

Bitcoin haber sitesi CoinDesk de önemli isimlerin Bitcoin aleyhinde açıklamalarının yaygınlaştığını ve bu durumun Bitcoin’in değerini daha da düşüreceğini belirtti. CoinDesk’in tahminine göre Bitcoin’in değeri 3000 dolar seviyesine kadar düşecek.

Bu düşüş tahminin ana sebebi, Çin hükumetinin Bitcoin borsalarını kapattığı söylentilerinin yayılmış olması. Fakat Çin yetkililerinin böyle bir konuda henüz resmi bir açıklaması olmadı. Uzmanlar, böyle bir yasak gerçekleşse bile uzun süreli olmayacağını söylüyorlar.

Çin hükumeti daha önce ICO’ların yasa dışı olduğunu söylemiş ve yasaklamıştı. ICO’ları kısaca borsanın halka arzı olarak açıklayabiliriz. Bir projeye yatırım yapan kişiler, karşılığında projeden hisse alıyorlar. Proje tutmazsa geçmiş olsun. Fakat tutarsa, yatırımcı projeden aldığı hisseleri borsada yüksek fiyatlara satabiliyor.

Economic Times'a göre Hindistan Merkez Bankası bir kriptokrasi araştırması yapıyor. Bankanın amacı, rupinin dijitalleşmesini sağlayacak yeni bir kripto para birimi bulmak.