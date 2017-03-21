JUICE Uzay Modülünün İzleyeceği Rota Belli Oldu

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından, 2022 yılında Jüpiter'e gönderilmesi planlanan JUICE modülünün izleyeceği rota belli oldu.

Jupiter Icy Moons Explorer ya da kısa adıyla JUICE olarak bilinen uzay aracı, Haziran 2022'de 7 yıl sürecek olan uzay yolculuğuna başlayacak. Avrupa'nın Jüpiter'e düzenlediği ilk uzay görevi olarak bilinen çalışmanın duyurusu 2012 yılında yapılmıştı.

Kourou Fransız Guyanası'nda fırlatılacak olan araç, 7 yıllık bir yolculuk sonunda hedefi Jupitere ulaşacak. Jupiter'de bulunacağı 3,5 yıl boyunca gezegenin atmosferini, manyetosferini, halkalarını ve uydularını incelenecek. İncelemeler sona erdiğinde aracın, Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede'nin yörüngesine girmesi ve böylece gezegenimizin uydusu Ay dışında doğal bir uydunun yörüngesine giren ilk uzay aracı ünvanını kazanması bekleniyor. Europa, Callisto ve İo isimli üç uydusu daha bulunan gezegenin uydularında yaşama elverişli bölgeler bulunduğu düşünülmekte.

Rotası biraz karmaşık olan modül, gezegenlerin yerçekiminden faydalanarak, 2023'ün Mayıs ayında Dünya'nın, Ekim ayında Venüs'ün Eylül 2024'te tekrar Dünya'nın,

Şubat 2025'te Mars'ın, Kasım 2026'da ise yeniden Dünya'nın yanından geçecek. Bu dört gezegenin yerçekiminden yararlanarak hızlanacak olan JUICE, Jüpiter’e yaklaşınca da uyduların yerçekiminden faydalanarak yavaşlayacak ve Jüpiter’in yörüngesine yerleşecek.