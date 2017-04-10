Japonlar Dünya'nın Merkezine Yolculuk Yapmaya Hazırlanıyor!

Japonya hükümetinin de desteklediği inanılmaz proje için ön araştırmalara başlandı. Yakın gelecekte geliştirilecek matkap ile Dünyanın "manto" olarak adlandırılan iç kabuğuna yolculuk mümkün hale gelecek.

Jules Verne'ün muhteşem hayal gücünü bir kenara bırakırsak, Dünya'nın kabuğunun altında ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Japonya Denizcilik Dünyası Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nün (JAMSTEC) "Chikyu" projesi ile dünyanın merkezine gerçek yolculuk, dev bir matkap ile başlıyor. JAMSTEC'in ekibi, matkap için elverişli alanı seçmek için eylül ayında Hawai'deki sularda bir ön araştırma yapacak. Eğer sular yeterince sığ değilse, Kosta Rika ve Meksika araştırılacak.

Chikyu sondajı, gezegenimizin hacminin kabaca yüzde 84'ünü oluşturan kabuğa (söz konusu kabuğun kalınlığı dünya çapında 2900 kilometre) erişebilmek için yaklaşık 4 kilometre su ve 5.2 kilometre kaya kabuğundan geçmek zorunda. Japon hükümeti, yüzey olaylarını daha iyi bir şekilde öngörmemizi sağlayacak projeye kısmi finansman sağlıyor.

Araştırmacılar ayrıca kabuğun nasıl oluştuğunu anlamak için okyanussal kabuk ile manto tipi kabuk arasındaki sınırı araştırmak istiyorlar. Diğer bir amaç ise ise gezegenin derinliklerinde mikrobiyolojik bir yaşam olup olmadığını saptamak. Bilim insanları en geç 2030'da sondaj çalışmalarına başlamayı umuyorlar. Şimdilik mükemmel bir yer bulmaları ve projenin ihtiyaç duyduğu 542 milyon dolarlık fonu sağlamaları gerekiyor.