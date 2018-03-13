Jumanji'nin 2. filmindeki Bethany Walker isimli karakterle aynı isme sahip İngiliz kadının Instagram hesabı taciz mesajlarıyla doldu.

Jumanji filminde bulunan karakterle aynı isme sahip olan Instagram kullanıcısı Bethany Walker, filmi izleyen kişilerin kendi Instagram hesabına geldiğini ve cinsel içerikli mesajlar paylaştıklarını belirtti. Dwayne Johnson başrolde olmak üzere Karen Gillian, Kevin Hart, Jack Black, Nick Jonas gibi isimlerin yer aldığı Jumanji 2: Vahşi Orman filmi, İngiltere’de yaşayan 22 yaşındaki Bethany Walker isimli kadının kabusu oldu.

(Filmdeki karakter)

Filmdeki karakterle aynı ad ve soyada sahip kadın, filmin vizyona girmesinin ardından binlerce cinsel içerikli mesaj almaya başladı. Jumanji’de yer alan karakterin, filmde sürekli selfie çekerek kendi Instagram hesabıyla aynı kullanıcı adına sahip bir hesap üzerinden paylaşıldığını gören Walker, bu olayın ardından yapımcı şirkete ulaşarak filmin DVD versiyonunda isminin çıkarılmasını ve bu mağduriyetinin karşılığını istedi. Filmin yapımcı şirketi olan Sony Pictures’tan şu anda bir geri dönüş alamayan Walker, ilerleyen günlerde bu sorunun çözülmesini temenni ediyor.

(Gerçekte Bethany Walker)

İlk başlarda birkaç güzel yorum aldığını söyleyen Walker, daha sonrasında olayların cinsel tacize doğru gittiğini, en sonunda sapıkça fotoğrafların atılmaya başladığını söyledi. Filmde Madison Iseman tarafından canlandırılan karakterin Walker’ın hayatını olumsuz yönde etkilemesi Sony’yi istekli veya isteksiz bir yaptırımla karşı karşıya bırakabilir.

Bethany Walker’ın Instagram hesabı karıştırılmış olsa da, hiçbiri bu taciz mesajları atan insanları haklı çıkarmıyor. Bu mesajlar gerçek Bethany Walker’a da atılsa, filmde karaktere hayat veren Madison Iseman’a da atılsa mesajların iğrençlik düzeyi aynı çizgide ilerliyor.