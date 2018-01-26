Juno Uzay Aracı'ndan İki Yeni Jüpiter Görseli

Jüpiter'in yörüngesindeki mesaisine devam eden Juno uzay aracı, Güneş Sistemi'nin gaz devinin korkunç fırtınalarını gösteren iki yeni fotoğraf gönderdi.

Jüpiter şüphesiz ki Güneş Sistemi’nin en büyük, en renkli ve en korkunç gezegeni. Jüpiter’in devasa beneklerini, renkli gaz şeritlerini ve dahasını incelemek isteyen NASA, Juno uzay aracını 2011 yılında Dünya’dan fırlatmış ve 2016 yılında gaz devinin yörüngesine oturtmuştu.

Juno uzay aracı o tarihten bu yana bilim insanlarına Jüpiter’i daha iyi keşfetmek için bilgiler sağlıyor. Bizim gibi sıradan insanlar için ise Jüpiter’in yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını göndererek adeta büyülenmemizi sağlıyor.

Juno, Jüpiter’in ekvator çevresindeki büyüleyici gaz şeritlerinin ve güney kutbundaki devasa fırtınaları gösteren iki yeni yüksek çözünürlüklü fotoğraf gönderdi. Fotoğraflar gaz devi, ihtişamı ve muhteşem renkleri ile bizleri adeta büyülüyor.

İlk fotoğraf Jüpiter’in ekvatoruna ait. Son derece yüksek çözünürlükte ve yakından çekilen fotoğrafta görülen gaz şeritleri adeta katı bir kum nehrini andırıyor. Fakat çok yaklaşmamakta fayda var; zira o kum nehri Güneş Sistemi’nin en korkunç fırtınalarından biri olabilir.

İkinci fotoğraf ise Jüpiter’in Güney Kutbu’nu gösteriyor. Fotoğrafta Jüpiter’in Güney Kutbu’nun fırtınalı doğasına karşın her bir fırtınanın birbirinden nasıl ayrıldığı gösteriliyor. Muhtemelen Jüpiter’in yörüngesel hareketi bu fırtınaların birleşmesini engelliyor.

Juno uzay aracı üzerindeki JunoCam ile çekilen fotoğraflar, bilim insanlarının kullanımına açık olarak internete yüklenmektedir. Juno uzay aracından elde edilen görüntülerle oluşturulan eşsiz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.