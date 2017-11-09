Juno'nun Çektiği Büyüleyici Jüpiter Fotoğrafları!

NASA, Jüpiter'in yörüngesinde dönen Juno Uzay Aracı'nın elde ettiği büyüleyici Jüpiter fotoğraflarını paylaştı.

NASA’nın 1.1 milyar dolarlık Jüpiter araştırma projesinin insansız uzay aracı olan Juno, Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni yörüngesindeki 9. turunu tamamladı ve Jüpiter’e yaklaşık 4 bin kilometre yükseklikten gerçekleştirdiği 2 saatlik uçuş sırasında gaz devinin inanılmaz görüntülerini elde etmeyi başardı.

2011 yılında Dünya’dan fırlatılan ve 2016 yılında Jüpiter’in yörüngesine oturtulan Juno uzay aracı, perijove adı verilen eliptik yörüngede dönmektedir. Aşağıdaki görselde de görebileceğiniz bu eliptik yörüngede Juno, her 53 günde bir Jüpiter’e en yakın konumuna ulaşmaktadır.

9. kez Jüpiter’e yaklaşan Juno, elde ettiği sanat eseri fotoğraflar ile bizleri bu büyüleyici gezegene hayran bırakmayı bir kez daha başardı. Fakat bu görüntüler her ne kadar insanı rahatlatıyor olsa da aslında her bir ‘dalga’, Dünya’daki ile kıyaslanamaz büyüklükte bir fırtınayı gösteriyor. Öyle ki; bu fırtınalardan bazıları Dünya’yı içine alabilecek kadar büyük.

Dilerseniz Juno uzay aracının şu ana kadar elde ettiği tüm görüntülere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.