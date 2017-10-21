Jüpiter’in Dev Fırtınaları Hakkında Şok Keşif!

Mitolojik bir tanrının ismini ne kadar hak ettiğini her fırsatta anladığımız Jupiter'in fırtına derinliklerini arttık ölçebiliyoruz. NASA'nın uzay aracı Juno'dan gelen veriler, ilk sonucu verdi.

Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni Jüpiter içine bir kaç Dünya sığacak kadar büyük fırtınalara sahip. Onun hakkında hala bilmediğimiz o kadar çok şey var ki, NASA’nın Juno uzay aracından gelen her veri, ufkumuzu açamaya devam ediyor.

Şimdiye kadar tanımlayabildiğimiz uzayda kalıplarına sığmayan ve fırtınalarıyla, tıpkı ismi gibi mitolojik tanrıları andıran bir gezegen var. Jüpiter, insanoğlunun uzayın sırlarını çözmek için yakından tanıması gereken bir dev ve o meşhur fırtınalarıyla vahşi bir atmosfere sahip.

Tükiye’nin batısından doğusuna olan 1650 kilometrelik mesafenin, yaklaşık 2 katı derinliğinde fırtınalar var:

Jüpiter’in yüzyıllardır kesintisiz bir şekilde devam edem rüzgarları ve kasırgaları, NASA’nın da çok ilgisini çekiyor. Juno uzay aracıyla gezegen hakkında daha detaylı veriler toplamayı amaçlayan uzay ajansının elde ettiği yeni verilerle bir gizemi daha çözmek üzereyiz. Söz konusu uzun ömürlü ve kesintisiz dev fırtınaların derilikleri artık ölçülebilecek.

Dünya’ya Juno tarafından gönderilen ilk verilerden sonra yapılan ilk araştırmaya göre Jüpiter’in fırtınaları yaklaşık 3000 kilometreye kadar uzaya biliyorlar. Yani doğusundan batısına harita ölçümüyle iki Türkiye'yi dikine süt üste koysak, sadece bir fırtınanın içine sığdırabilriz.

Juna bu mesafeyi ölçmemizi sağlamak için için Jüpiter’in yer çekimsel alanlarını inceledi. Sıra Jüpiter’in en sıra dışı ve içine birkaç tane Dünya’nın sığabileceği Büyük Kırmızı Nokta fırtınası geldi. Juna uzay aracı, dev lekeye yakınlaşarak muhtemelen tüm dünyayı şaşırtacak veriler göndermeye devam edecek.