Jüpiter'in Uydusu Europa İçin İki Büyük Proje Var

Jüpiter'in en bilinen uydularından Europa'da daha önce keşfedilen devasa bir okyanusun yaşam belirtisine sahip olabileceği düşünülüyor.

NASA'nın 1989 senesinde uzaya gönderdiği ve 1995'de Jüpiter'e ulaşan Galileo isimli uzay aracının keşfi, dünya dışı yaşama dair bazı cevaplar veriyor olabilir. Bilim insanları, Galileo'nun yakaladığı bazı görüntülerin, Europa'da devasa bir okyanusun varlığının kanıtı olduğunu söylüyorlar. Araç bu okyanusla doğrudan karşılaşmamış olsa da bazı verilerin bu bilgiyi desteklediği düşünülüyor.

Galileo'nun, şans eseri Europa'dan fışkıran bir tür sıvı yüklü bulut ile çarpıştığı ve sıvı buharının gözlenmesini sağladığı söyleniyor. Bu da Europe üzerinde bir okyanusun varlığına ya da buzların erimesinin yakında bir okyanus oluşturacağına işaret ediyor. Bu bilginin doğruluğundan emin olan araştırmacılar, gelecekte de benzer olayların yaşanacağını ve incelenmesinin mümkün olacağını düşünüyor.

NASA ve ESA'nın yürütecekleri yeni araştırmaların, Europa'da oluşan okyanusta yaşam olup olmadığına cevap olabileceği de söyleniyor. Europa'nın yakınlarındaki volkanik uydu olan İo'dan gelen volkanik patlama parçacıklarının, Europa'da oluşan okyanusun dibine çökebileceği ve besin olarak kullanılabileceği düşünülüyor.

Uyduya dair en son bilgiler 2014 senesinde Hubble teleskopunun elde ettikleriydi ve bazı şüpheler oluşsa da okyanusun varlığına dair bir kanıta rastlanmamıştı. Ancak bu ihtimal, araştırmacıların 1995 senesinin verilerini incelemesini sağladı. Geçmişteki verilere göz gezdiren bilim insanları, kanıtların aslında 1995 senesinde elde edildiğini, ancak şimdiye kadar doğru değerlendirilmediğini fark ettiler.

Yapılan incelemeler sonucunda elde edilen görüntülerin; yalnızca su bulunduğunun kanıtı değil aynı zamanda o suyu inceleme imkanları bulunduğunun da habercisi olduğu ifade edildi. Benzer bir manzara ile tekrar karşılaşılması durumunda Europa'dan havalanan su elde edilerek mineraller ve gazlar bakımından incelenecek ve yaşam belirtisi aranacak.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) uzay aracı JUICE, 2022 senesinde yola çıkacak ve 2030'da Europa yakınlarında olacak. Bu araçtan elde edilecek verilerin dünya dışı yaşam konusunu aydınlatacağı düşünülüyor. Bir diğer proje olan Europa Clipper ise 2 milyar dolarlık bütçesi ile çok daha büyük işlere imza atacak gibi görünüyor. 2022-2025 seneleri arasında başlatılması beklenen uçuş sonrasında Europa'ya yaklaşacak olan araç, uyduyla arasında çok az bir mesafe kalacak şekilde konumlanacak.

Bu sayede Europa'nın atmosferini adeta koklayacağı ve tadacağı söylenen araç, su valığına ve yaşam belirtisine dair pek çok bilgi elde edecek. Projelerin sonuçları en iyi ihtimalle 2030'ların başlarında gelmeye başlayacak ve uzun yıllar hakkında söz ettirecek gibi görünüyor. Şimdilik net bir kanıt olmasa da her geçen gün dünya dışı yaşama dair bilgimiz ve inancımız artıyor. NASA ve ESA'nın son projeleri de bize hayli bilgi verecek gibi duruyor.