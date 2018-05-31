Jüpiter’in Uydusundaki Muhtemel Yaşam Neye Benziyor?

Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni, bir gaz devi olan Jüpiter’in yörüngesinde tam 69 farklı uydu var. Bunlardan birisi olan Europa, son çalışmalar sayesinde yaşam ihtimaline sahip olacak kadar iddialı koşullara sahip. Acaba Europa’nın derin okyanuslarındaki yaşam tam olarak neye benziyor?

Bundan yarım asır öncesinde sadece Ay yüzeyini görmüş olan insanoğlu, şimdi 2020'li yıllarda başlatacağı yolculukları planlıyor. Mars’ta kurulacak şehirler için çok sayıda proje üretiliyor. Hatta Türkiye’den iki gencin geliştirdiği Mars toprağından oksijen üretmek projesi NASA tarafından ödüllendiriliyor. İnanmak için hala çok geç değil, çünkü bunlar filmlerde değil tam da şu an yaşanıyorlar.

Elbette tek merakımız insanları başka gezegenlere ya da uydulara göndermek değil. Önce yaşama en uygun yeri tespit etmemiz gerekiyor. Bunun için çalışırken karşımıza öyle şeyler çıkıyor ki, bizden farklı bir yaşam türünün,Dünya dışı bir yerde yaşadığına dair somut kanıtlar elde ediyoruz.

Jüpiter’in 69 uydusundan birisi olan Europa’dan bahsediyoruz:

Bu uydunun en sıcak bölgesi olan ekvator çizgisinde sıcaklık tam - 156 santigrat derece. Atmosferinde oksijen bulunmasına rağmen nefes almak için uygun miktarda değil. Ortalama uzaklığı 482 milyon kilometre. Yüzeyi çiziklerle dolu ve tamamen buzdan oluşan dış cephesi, Dünya’daki ozon tabakasına benzer bir görev görüyor. Yani altında bir şeyler var.

Europa’nın yüzeyindeki buzul kabuğunun altında muazzam büyüklükte bir tuzlu su okyanusu var. Bu okyanus, Dünya’daki bütün okyanusların toplamından daha büyük. Bilim insanları ise bu suyun boş olup olmadığını merak ediyorlar. Çoğuna göre Europa, Güneş Sistemi'ndeki en ilginç ve en önemli yer.

Bu uydunun engin okyanuslarında yaşamın en ufak işaretlerinden birisine rastlamak, tüm zamanların en büyük keşiflerinden birisi olacaktır. Yaşamla kastedilen şey, uzaylı yunus balıkları, dev mürekkep kalamarları ya da balinalar değil. Europa’nın kaynaklarına bakıldığında, muhtemelen bu suyun içindeki mikrobik yaşama yetecek her şey var.

Bilim insanları, Dünya’daki “basit” canlılara benzeyen bakteriyel yaşamın Europa’da bulunma ihtimaline değiniyorlar. NASA’nın 2020’de göndereceği EuropaClipper isimli aracı, bu soruya yanıt arayacak ilk kaşif olacak. Araç, yüzeydeki buzul tabakasının içinde akan su kaynaklarına ulaşacak ve dışarı çıkan suyu analiz edecek. Eğer şüpheli bir durumla karşılaşırlarsa, daha büyük araçlar için çalışmalar başlatılacak.