Jüpiter ve Venüs, Dünya'nın Yörüngesini Değiştiriyor

Bilim insanlarının doğruluğunu ispatlamak amacıyla uzun süredir uğraştığı bir düşünceye dair ilk kanıtları bulmayı başardı. Buna göre, Jüpiter ve Venüs, 405 bin yılda bir gezegenimizin yörüngesini değiştiriyor.

Bilim insanlarının bu hafta yayınladığı bir makaleye göre Jüpiter ve Venüs'ün kütle çekim kuvvetleri, gezegenimizin yörüngesinin her 405 bin yılda bir değişime uğrayarak uzamasına neden oluyor.

Rutgers Üniversitesi'nde profesör olan Dennis V. Kent'in liderliğinde pek çok jeolog ve bilim insanının birlikte yürüttüğü araştırmalarda, Dünya'nın en az 215 milyon yıldır bu etkiye düzenli olarak maruz kaldığı ortaya çıkarıldı. Bu süreç içerisindeki iklim değişimlerinin dinozorlar, memeliler ve fosillerle ilişkilendirilmesini daha da kolaylaştıran bu keşif, oldukça önemli.

Dünya'nın manyetik alanının tersine dönüş zamanlarıyla, iklim döngülerini ve radyoaktif tarihlendirme yapılabilmesini sağlayan zirkon minerallerini içeren tortuların oluşum zamanlarını birbirleriyle karşılaştıran ekip, 405 bin yılda bir gezegenimizin yörüngesinin değiştiğine dair net veriler elde etti. Venüs ve Jüpiter'in etkileriyle oluşan bu değişim neticesinde Dünya'nın Güneş'ten aldığı ısı ve ışık miktarı değişiyor. Bu da canlıların evrimleşmesini kadar pek çok önemli durumu etkiliyor.

Bu keşif sayesinde özellikle 200 - 250 milyon yıl önce yaşanan ve 30 milyon yıl süren Dünya'nın manyetik alanının terse döndüğü dönemde yaşanan gelişmeler net şekilde incelenebilecek. O dönemde süperkıta Pangea parçalanmış, dinozor ve memeliler dünya sahnesine çıkmıştı. Dönemin sonuna denk gelen kitlesel yok oluş neticesinde de evrim ve fosil tarihinin en ilgi çekici zamanlarından birine girilmişti.

Bu dönemlere ait net zaman çizelgelerinin oluşturulması ve fosil kanıtlarının doğru bir şekilde kategorize edilmesi, bu veriler sayesinde mümkün olacak.

Bunlar dışında iklim çalışmalarına da büyük katkı sağlayacak ve evrim sürecini daha iyi anlamamıza imkan verecek araştırma, belki diğer yıldız sistemlerindeki yaşam oluşma ihtimallerini gözden geçirmemizi ve daha doğru tahminler yapmamızı sağlayabilir.